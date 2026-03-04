¿Estará listo el Estadio Azteca para el Mundial 2026? La FIFA lo revela de una vez por todas

Mediante un video en redes sociales, la cuenta oficial de la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial 2026 compartió un vido en donde aseguran que el Estadio Azteca “estará listo en tiempo y forma para albergar, por tercera ocasión, un Mundial”.

Mucho se ha rumorado que el Estadio Ciudad de México, como se le llamará durante el torneo de la FIFA, no estará completo para el arranque del certamen, pero el máximo ente rector del deporte, mediante una de las cuentas sede, reveló que sí estará listo.

El Estadio Ciudad de México estará listo en tiempo y forma para albergar, por tercera ocasión, un Mundial. ⚽️



Detrás de cada avance hay un equipo entero poniendo el alma y el corazón en cada rincón. ❤️🇲🇽



Aquí se construye el escenario donde volveremos a hacer historia. ¡Faltan… pic.twitter.com/VPWlaFZ68e — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 4, 2026

“El Estadio Ciudad de México estará listo en tiempo y forma para albergar, por tercera ocasión, un Mundial. Detrás de cada avance hay un equipo entero poniendo el alma y el corazón en cada rincón. Aquí se construye el escenario donde volveremos a hacer historia. ¡Faltan 100 días para la Copa Mundial de la FIFA 2026!“, se lee en el mensaje del video.

El Coloso de Santa Úrsula se sometió a más de 1,939,000 horas de trabajo para su remodelación. Se excavaron 35,900 metros cúbicos, se construyeron 12,000 metros cuadrados de nuevas áreas hospitality.

Además se instalaron 82 mil nuevos asientos, se instalaron 9,500 metros cuadrados de pasto cosido/sembrado. El remodelado Azteca tiene dos pantallas gigantes, 250 bocinas, que lo tienen listo para la Copa del Mundo 2026.

The Official #FIFAWorldCup Poster. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

La Copa del Mundo 2026 a 100 días con incertidumbre

A 100 días de que inicie el Mundial, la guerra en Irán ha añadido una nueva complicación potencial al torneo que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.

La forma en que el conflicto podría afectar al evento deportivo más visto del mundo es el problema más reciente que enfrentan los organizadores, que ya estaban lidiando con la violencia de los cárteles en una de las ciudades sede de México, además de la reducción de los festivales de aficionados en Estados Unidos y las críticas de los hinchas por el fuerte aumento de los precios de las entradas.

Directivos de las selecciones clasificadas se reunirán esta semana con personal de la FIFA en Atlanta. El torneo comienza el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica en la Ciudad de México. Será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones participantes, frente a las 32 del torneo anterior en Qatar.

