Con tiempo de 18 minutos y 12 segundos, Sonia Laguna fue la ganadora de la Carrera Bonafont 2026 en la categoría de corredoras del evento de 5 kilómetros sobre Paseo de la Reforma, que celebró su edición 22 con la presencia de 20 mil mujeres que se reunieron para vivir un vaivén de emociones, demostrando que cada vez más se interesan en vivir esta experiencia en el marco del mes de la mujer.

En medio de un ambiente de alegría y bajo el lema de “Naturalmente poderosas”, mujeres de todas las edades y de varias partes de la República Mexicana corrieron con el corazón por delante con la intención de demostrarse a sí mismas que, cuando se trazan un objetivo, lo cumplen, sin importar el tiempo que les cueste lograrlo.

La Carrera Bonafont une a 20 mil mujeres en su edición 22 en CDMX ı Foto: Cortesía

El Dato: Daptnhe Cuevas, secretaria de las Mujeres, y Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República, estuvieron presentes.

Desde antes de las 5 de la mañana ya había mujeres de todas las edades calentando motores. El banderazo de salida fue en Reforma a las 6:44 horas, cuando comenzó la carrera. Se asomaba la luz que daba inicio a un nuevo día.

Solamente pasaron 18 minutos para que a las 7:02 horas, Sonia Laguna fuera la primera participante en cruzar la meta en Reforma, a unos metros del Ángel de la Independencia. Apenas dos y cuatro segundos después de ella consumaron el objetivo Rocío Carrera y Selene Martínez, quienes terminaron en la segunda y tercera posición, respectivamente, también en la categoría de corredoras.

Por su parte, Ana Elena Figueroa y Miriam Gómez conquistaron el primer lugar en las categorías de trotadora y caminadora con tiempos de 24:00 y 55:00.

La Carrera Bonafont une a 20 mil mujeres en su edición 22 en CDMX ı Foto: Cortesía

9 años tiene la alianza entre ONU Mujeres y Bonafont

De acuerdo con información de los organizadores de la Carrera Bonafont, han participado 876 mil mujeres en los 22 años de existencia de la misma. Una de ellas es Jacqueline García, quien ha estado en todas las ediciones de este evento.

La última participante cruzó la meta a las 8:35, dos horas después del inicio. La punta de salida y la meta fue en Reforma, a unos metros del Ángel de la Independencia, a la altura de Río Rhin. Monumentos como la Torre BBVA, la Diana Cazadora, la Estela de Luz, el Museo de Antropología y el Bosque de Chapultepec formaron parte del recorrido realizado por las participantes en las tres categorías (corredoras, trotadoras y caminadoras).

Todas las ganadoras en las distintas categorías fueron ovacionadas por los presentes, entre ellos sus seres queridos, y las otras participantes de la Carrera Bonafont 2026, que tuvo a seis embajadoras, entre ellas la streamer y boxeadora amateur Alana Flores, quien también realizó el recorrido.

La Carrera Bonafont une a 20 mil mujeres en su edición 22 en CDMX ı Foto: Cortesía

Las otras embajadoras del evento fueron la actriz Mariana Treviño, la también actriz y estudiante de psicología Macarena García, la modelo Karen Espinosa, la cantante Cachirula y la comediante y actriz Michelle Rodríguez.

Alana Flores, Karen Espinosa, Cachirula y Macarena García, embajadoras de la campaña “Naturalmente Poderosas”, dieron voz a cuatro de los seis mensajes presentes en las etiquetas de edición especial de la botella Bonafont.

La música no podía faltar, por lo que en la salida y en la meta estuvieron acompañadas de populares canciones en inglés y en español para animar a todas las asistentes al evento.

Con la edición 22 de esta carrera, Bonafont reafirmó su compromiso de impulsar iniciativas que promuevan la igualdad de género, fortalezcan la confianza de las mujeres y generen espacios en los que puedan avanzar ligeras, expresarse y construir nuevas oportunidades, consolidando a este evento como un movimiento que sigue inspirando a nuevas generaciones en México.

LAS GANADORAS ı Foto: Especial

Experiencia en otra categoría

Por cuarta edición consecutiva, Idaly Juárez Martínez, de 36 años, compitió en la Carrera Bonafont, aunque esta vez fue una experiencia distinta, pues lo hizo en la categoría de trotadora, debido a que no alcanzó lugar en la de corredora.

“Ésta ya es mi cuarta carrera. Empecé a correrla por mi excuñada, ella fue la que me indujo a esto. Cada año vas mejorando, tú misma te dices ‘yo puedo más’ y eso me motiva más. Este año quería estar en la categoría de corredora, pero ya no alcancé, entonces competí en la de trotadora”, comentó Idaly Juárez en charla con La Razón.

El cambio de categoría ayudó a que Idaly Juárez lograra su mejor tiempo en estos cuatro años al terminar el recorrido en 34 minutos. “Hice 34 minutos. Sentí la diferencia respecto a la de corredora, porque no te dejan pasar, tienes que ir esquivando. Es mi mejor tiempo hasta el momento, no me lo esperaba”, reconoció.

Idaly Juárez fue acompañada por dos amigas que participaron en la Carrera Bonafont. Una de ellas, Mónica Cruz, de 46 años, admitió que “sentí bonito al llegar a la meta y no quedarme en el camino”.