‘De esta momia no se libran’: Laura Bozzo rompe el silencio tras su hospitalización

La conductora de televisión Laura Bozzo reapareció en redes sociales, tras ser hospitalizada y habló de su estado de salud.

En su cuenta de Instagram, la presentadora peruana publicó un mensaje en el que señaló que se encuentra bien y que está en manos de los doctores.

“Muchas gracias pot las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco”, señaló la conductora.

Laura Bozzo concluyó su mensaje con una broma diciendo: “De esta momia no se libran”.

Mensaje de Laura Bozzo tras ser hospitalizada ı Foto: Especial

Los seguidores de la presentadora peruana le enviaron mensajes de apoyo para desearle una pronta recuperación.

“Señorita Laura deseo de corazón que te recuperes pronto para seguir disfrutando de ti. Te queremos”, “Laurita y ame habías pegado un susto, besos y salud loba”, “Te adoro estupenda”, “Pronta recuperación”, “Que te mejores pronto querida”, fueron algunos de los comentarios de los fans de la conductora.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

De acuerdo con la información, a Laura Bozzo se le reventó una úlcera gástrica, sin embargo, la conductora no dio detalles de su estado de salud ni tampoco aclaró que fue lo que le pasó en su mensaje que publicó en redes sociales.

Su posteo en Instagram dejó más tranquilos a sus fans, ya que estaba circulando la versión de que la presentadora de talk shows estaba muy grave de salud.

Se espera que en las próximas horas o días se revelen más detalles de su estado de saludo y se explique qué fue lo que realmente le pasó.

Laura Bozzo es una de las conductoras de televisión más polémicas, ha tenido fuertes enfrentamientos con Alfredo Adame y otras celebridades como Gabriel Soto e Irina Beva.

Además de que ha tenido problemas de deudas fiscales con el gobierno de México.

Actualmente Laura Bozzo vive en Acapulco y se encuentra acompañada de su hija tras haber tenido este problema de salud.

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