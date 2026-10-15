Megan Fox, actriz y modelo estadounidense, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su propio espacio de contenido explícito privado en una nueva plataforma en Internet.

La protagonista de Transformers ofrece a sus fans acceso a fotografías y videos inéditos y sensuales por medio de una suscripción mensual en el sitio web creado en colaboración con el cofundador de OnlyFans.

‎Esta es la plataforma y precio para ver fotos exclusivas de Megan Fox

La actriz de Transformers anunció hace unos días que incursionó en la página web Subs.com, de la cual Tim Stokely, fundador de OnlyFans, es socio.

Se trata de una plataforma de suscripción que ofrece acceso a fotos, videos y publicaciones exclusivas mediante un pago mensual de 19.99 dólares. Actualmente, por lanzamiento, el precio ronda los 14.99 dólares; se desconoce hasta qué fecha se mantendrá la promoción.

Sólo debes ingresar a Subs.com y buscar el nombre Megan Fox o @Meganfox.

Megan Fox ı Foto: IG meganfox

La actriz advierte en su perfil: “No estoy aquí para que me falten al respeto ni para tener conversaciones sexualmente explícitas”.

También afirma que creó la página para conocer a sus fans, platicar y “compartir cosas que no verán en ningún otro lugar”.

Además, lanza un aviso legal que advierte a los usuarios que el contenido de la plataforma no debe distribuirse. “Usted reconoce y acepta que no compartirá, publicará, divulgará, publicará ni distribuirá de ninguna otra manera el contenido de la correspondencia en mi cuenta de Subs en ninguna otra plataforma o medio digital”, se lee en la descripción del perfil.

Actualmente, la cuenta de Megan Fox en Subs tiene un video y 12 fotografías exclusivas, algunas de paga y otras para sus seguidores.

Perfil de Subs.com de Megan Fox ı Foto: Captura de pantalla

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