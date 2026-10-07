¿Qué pasó en Miniso? El creador de contenido Maxxxi denuncia discriminación

El creador de contenido Maxxxi denunció por medio de un video que fue víctima de discriminación, acoso y recibió una amenaza de muerte por parte de un empleado de la sucursal de Miniso localizada debajo de la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México.

El creador de contenido denunció, por medio de TikTok, que el empleado de Miniso lo agredió verbalmente al retirarse del establecimiento, por lo que este decidió tomarle una fotografía como medida preventiva.

Días después de este incidente Max Cintio regresó en dos ocasiones distintas a la misma sucursal, ya que es cliente frecuente, para comprar varios productos en la tienda, para comprar más cajas sorpresa con el propósito de grabar contenido.

Relata que en esta última ocasión el mismo empleado lo siguió por la tienda, y que esta es la primera vez que le sucede esto en una tienda, y al ver que esto continuaba decidió no comprar nada e indicarle a la cajera que el gerente lo estaba acosando.

“Cuando intento salir él en chinga colgó el celular, se me pone en frente y me dice ‘qué te traes pinche putito’, un gerente” comparte el creador de contenido, quien le indicó al gerente que sus acciones eran una falta de respeto.

Comparte que el empleado de Miniso tenía aliento alcoholico, intentó abalanzarse en su contra mientras otros empleados lo sostenían, y posteriormente le dijo que mejor no regresara a la sucursal porque sino se “iba a morir”.

¡Mira el video de ✨Maxxxi✨! #TikTok https://t.co/G7xV1PiUOw @MinisoMexico q onda con tus gerentes — ana lau uribe (@analau_1206) October 6, 2026

Miniso se pronuncia

Este 6 de octubre Miniso México compartió un comunicado en sus redes sociales sobre la denuncia que emitió públicamente el creador de contenido Max Cintio sobre lo ocurrido en una de sus tiendas.

En dicho comunicado señalan que se toman con seriedad dicha sutuación, por lo que aseguran que se pusieron en contacto con el creador de contenido para “escucharlo, brindarle acompañamiento y dar seguimiento puntual a lo sucedido”.

Asimismo, aseveraron que conforme a los protocolos y procedimientos que cuentan, el gerente identificado como Juan “N” fue desvinculado de la empresa, pues “las conductas que vulneran la dignidad, integridad o seguridad de cualquier persona no representan los valores” de la compañía.

Comunicado de Miniso México ı Foto: Redes Sociales

Adicionalmente indicaron que continúan dando el seguimiento correspondiente a la denuncia de Maxi, y que seguirán trabajando para que sus sucursales sean un espacio seguro, respetuoso e inclusivo para las personas.

Sobre el comunicado de Miniso, el creador de contenido dijo que ya se encuentra en contacto con los abogados de la empresa, y que su denuncia en contra del ahora exgerente continúa en proceso.

“Nunca me voy a quedar callado ante ningún tipo de abuso. Si yo hubiera sido el que generó todo me hago responsable, pero no me voy a quedar callado como cientos y miles de personas que pasan por este tipo de cosas y no alzan la voz” señaló el creador de contenido.

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