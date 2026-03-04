Tras años de ausencia y después de dar a luz a su primera hija con el cantante Machine Gun Kelly, la actriz Megan Fox sorprendió al mundo al regresar a las redes sociales. La famosa reapareció en Instagram y generó un enorme revuelo, pues la estrella de Hollywood había eliminado todas sus publicaciones previas, por lo que se preguntaban cómo era su vida ahora.

La intérprete eligió regresar al mundo digital con una sesión fotográfica muy provocadora que compartió con sus casi 3 millones de seguidores. Su publicación se volvió tendencia en cuestión de horas, acumulando millones de Me Gusta y comentarios que celebraban su retorno.

Megan Fox reaparece en Instagram con sensual sesión de fotos: ‘Estoy viva’

Megan Fox de 39 años causó furor en redes sociales luego de publicar varias imágenes sensuales en Instagram y un video del detrás de cámara. La sesión fotográfica fue realizada por la artista visual Cibelle Levi y mostró a Fox en un look audaz que dejó babeando a todo el mundo.

Megan Fox sorprende a sus fans con sensuales fotos ı Foto: IG meganfox

La actriz posó con un corset, una tanga y medias altas en color negro para resaltar su cintura y cadera; estos fueron complementados con sandalias de plataforma del mismo color decoradas con hojas de marihuana. Megan optó por usar el cabello suelto y algo despeinado, un collar con estoperoles y un par de anillos decoraron sus manos.

Con este look simple, la famosa confirmó porqué es sinónimo de provocación y magnetismo desde los 2000. Además, Megan Fox publicó esta tarde un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos e incluyó el tema “CAN YOU SEE ME?” de Rezz.

Parece ser que Megan Fox y Machine Gun Kelly aún se encuentran en una relación, pues el cantante comentó la sesión de fotos de Instagram. "Entusiasmado!! tengo tu número de teléfono“, escribió.

Algunos comentarios de los fans en redes son: