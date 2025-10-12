Five Nights at Freddy’s 2: Megan Fox se suma al elenco de la película

Megan Fox se sumó al elenco de Five Nights at Freddy’s 2, donde interpretará a uno de los personajes más reconocidos de la franquicia de videojuegos de terror en la segunda entrega para la pantalla grande de la historia.

Fue este 10 de octubre que se dio nueva información sobre Five Nights at Freddy’s 2 y el elenco que lo conforma. La película llegará el 5 de diciembre y la cinta contará con varias estrellas de la industria del entretenimiento y de redes sociales.

Let's party! Welcome Megan Fox as the voice of Toy Chica. pic.twitter.com/Ye3bmhX44e — Five Nights at Freddy's (@FNAFMovie) October 11, 2025

Entre las noticias, se dio a conocer la participación de Megan Fox en la película, pues será la encargada de dar vida a Toy Chica, quien forma parte de una línea de animatrónicos renovada pero más inquietante que los originales.

TE RECOMENDAMOS: TikTok El VIDEO con el que Yor Campos se volvió famosa

“Cuando Blumhouse me ofreció el papel, me pareció una locura irresistible. Toy Chica tiene algo fascinante: es dulce… pero con una sonrisa que te persigue en sueños”, bromeó la actriz entre risas sobre su fichaje en el proyecto.

¿De qué trata Five Nights at Freddy’s 2?

La trama se ambienta un año después de lo que ocurre en la primera película, donde la experiencia que vivió Mike Schmidt (Josh Hutcherson) se convierte en solo una leyenda urbana.

Sin embargo, el terror regresa cuando Abby (Piper Rubio), la hermana pequeña de Mike, vuelve a tener contacto con ellos. Lo que comienza como un juego termina destapando un secreto mucho más siniestro: los orígenes reales de Freddy Fazbear y lo que ocurrió allí hace décadas.

Elenco de Five Nights at Freddy’s 2

Además de Megan Fox como Toy Chica, ellos son los artistas que regresan y los que serán incluidos en la secuela de Five Nights at Freddy’s 2:

Josh Hutcherson como Mike Schmidt

Elizabeth Lail como Vanessa

Piper Rubio como Abby

Matthew Lillard como William Afton

MatPat (estrella de The Game Theorists ) interpretará a Toy Bonnie.

Kellen Goff, voz habitual en los videojuegos de la saga, volverá como Toy Freddy.

Megan Fox como Toy Chica