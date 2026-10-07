¿Qué le pasó a Megan Fox en la cara? La verdad del extraño VIDEO viral

Megan Fox ha sido conocida a nivel internacional por su enorme belleza, un rasgo que hemos visto en sus diferentes películas y en redes sociales; sin embargo, la famosa actriz recientemente desconcertó a su audiencia tras aparecer en un video en redes sociales.

Y es que el público ha notado un cambio evidente en la apariencia de su rostro que no logran entender si es la consecuencia de operaciones estéticas, envejecimiento o hinchazón; ante esto, la famosa recibe duras críticas de cómo luce su cara en la actualidad.

¿Qué le pasó a Megan Fox?

El video viral de Megan Fox fue publicado por a plataforma Letterboxd como parte de la dinámica Four Favorites, donde le preguntan a las celebridades sobre sus películas favoritas.

La actriz había asistido a un encuentro especial en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles donde se proyectó la película de 2009 Jennifer’s Body.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue la selección de películas de la famosa, sino su apariencia. Enseguida, los Internautas acusaron a la celebridad de “arruinarse el rostro” con operaciones estéticas innecesarias.

Megan Fox, değişen yüzüyle dikkat çekerken en sevdiği filmleri sıraladı. pic.twitter.com/2qEQX126by — Gossip Magazin (@gossipmagazinn) October 4, 2026

Cabe mencionar que el video fue grabado en octubre de 2025, pese a que el material fue compartido recientemente. Por ello, la famosa estaba en los primeros meses de postparto tras el nacimiento de su cuarta hija.

El embarazo, el parto, los cambios de peso y la falta de sueño, junto con factores como el maquillaje, el peinado y la iluminación habrían sido factores que afectaron la apariencia de la celebridad.

Además, cabe mencionar que posteriormente se publicaron imágenes sacadas del video pero alteradas con Inteligencia Artificial para darle una apariencia más exagerada a Megan Fox y que verdaderamente pareciera que se había excedido con las operaciones estéticas.

De ángel a demonio.

Ver esta foto de Megan Fox antes, y ahora, resulta inquietante y nos hace preguntarnos qué puede llevar a una belleza de ese tipo a deformarse de esa forma. Los especialistas advierten que algunas personas que recurren repetidamente a cirugías y retoques… pic.twitter.com/DrtdT8uLHU — Caalf01 (@caalf01) October 7, 2026

Aunque algunas personas han logrado identificar que hay imágenes alteradas de la celebridad para generar morbo, otros dí piensan que la celebridad se ha sometido a malas operaciones estéticas.

De momento, Megan Fox no se ha pronunciado sobre las actuales críticas sobre su apariencia física; sin embargo, en el pasado, ha hablado abiertamente sobre su lucha contra el trastorno dismórfico corporal y las inseguridades con su imagen, además de detallar con transparencia los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años.

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