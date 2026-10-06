Nicola Porcella muestra su nueva nariz tras operación y desata MEMES: ‘Lo desgraciaron’

Nicola Porcella causó furor y una ola de memes después de que compartió en redes sociales un video donde muestra el resultado de su más reicnete operación de nariz, la cual se realizó en Monterrey.

En el video, el conductor del programa Hoy está mostrando que se está dejando crecer el pelo, pero mientras lo hace muestra su perfil y admite “todavía me duele mover la nariz”, dejando ver la apariencia de la misma.

"El novio de México" NICOLA PORCELLA muestra su nariz tras su operación en Monterrey, Nuevo León



En 2024 ya se había operado su nariz por problemas en el tabique. pic.twitter.com/KZ1oB91uKw — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 6, 2026

Fue en 2024 que Nicola Porcella ya se había realizado una operación en la nariz por problemas en el tabique. Esta nueva cirugía fue por los golpes derivados de su participación del evento Ring Royale, donde peleó contra Aldo de Nigris.

Por esta operación estética, el famoso se tomó un descanso de su trabajo en televisión hasta que reapareció este martes 6 de octubre, aunque posteriormente admitió que le faltaba desinflamar a la nariz, por lo que esa no sería su apariencia final.

Así reaccionan a la nueva nariz de Nicola Porcella

Después de que fotos donde se le veía una forma peculiar en la nariz se hicieran virales, Nicola Porcella salió a mostrar la apariencia de su nariz. “Esas fotos no son verdad, aquí está miren. Yo sé que estoy hinchado, pero no se asusten, no hagan caso a los videos y fotos que salen”, pidió.

Por su parte, Wendy Guevara se burló y aseguró que “le dejaron nariz de resbaladilla”, lo que generó una serie de memes en redes sociales por quienes coinciden en que el resultado que se muestra hasta el momento podría no ser el más óptimo en cuanto a estética.

La Nariz de Nicola Porcella según la explicacion de Wendy hahahahahahaha pic.twitter.com/BnbH425UaT — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) October 6, 2026

Algunos comentarios en redes sociales fueron los siguientes:

“Parece Pinocho”.

“Pobrecito, está bien y lo desgraciaron”.

“Qué cirujano fue para no ir”

“Dicen que en hoy le tuvieron que dar camerino aparte a la nariz”.

“Le quedó muy exagerada”.

“Ya me imagino la cura de Wendy y Poncho”.

Tampoco faltaron los memes, por quienes compararon la actual apariencia del famoso con la de diferentes personajes de la televisión y el cine que destacan por tener narices alargadas y fuera de lo común.

A NICOLA PORCELLA le quedó la nariz como a Lawanda, la villana de Problem Child 😅😂🤣#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/yr2Uyl0t36 — •Pucker• 😎 (@yosoypucker) October 6, 2026

Nicola Porcella muestra su nueva nariz tras operación y desata MEMES ı Foto: Especial

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