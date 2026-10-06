¿Cómo murió Ashley, la esposa de Caleb Flynn que fue asesinada en Ohio?

Este 5 de octubre Caleb Flynn fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional luego de que fuera declarado culpable del asesinato de su esposa y ocho agravantes más.

El exconcursante de American Idol y expastor musical, Caleb Flynn, fue declarado culpable por el homicidio de su esposa, Ashley, registrado el 16 de febrero de este año en su domicilio ubicado en Tipp City, Ohio, Estados Unidos.

Pese a que Flynn se declaró inocente y aseguró que una persona irrumpió en su casa para cometer el homicidio, este fue declarado culpable de los siguientes cargos, de acuerdo con el dictamen de la jueza Jeannine Pratt:

1 cargo por asesinato agravado

3 cargos por asesinato

2 cargos de agresión con agravantes

3 cargos de manipulación de pruebas

9 años por manipulación de pruebas

7 años por delitos relacionados con armas de fuego

🚨 JUST NOW- CALEB FLYNN: GUILTY ON ALL 9 COUNTS



The judge read each verdict directly to him — and the jury found him GUILTY across the board:



• 1 count Aggravated Murder

• 3 counts Murder

• 2 counts Felonious Assault

• 3 counts Tampering With Evidence



Nine charges. Nine… pic.twitter.com/JQSjMxGWxD — Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) September 29, 2026

¿Cómo murió Ashley Flynn?

La Fiscalía del condado de Miami autorizó el 20 de febrero la publicación de la llamada que realizó Flynn por la madrugada del lunes, y en esta aseguraba que alguien había irrumpido en su casa.

Fue alrededor de las 02:30 horas del 16 de febrero del 2026 cuando Caleb Flynn llamó al 911 para informar a las autoridades que su esposa se encontraba aparentemente sin vida en su hogar ubicado en Tipp City.

En dicha llamada Caleb indica a las autoridades que su esposa se encuentra en la cama, tiene dos disparos en la cabeza y que hay sangre por todos lados, y aseguró que la puerta del garaje estaba abierta.

Asimismo, detalla que sus dos hijas también se encontraban en la casa dentro de su habitación, y aseguró que él se encontraba con ellas cuando su esposa fue asesinada, y que en el lugar no había ningún vehículo.

On February 16, 2026 at 2:30 am, Caleb Flynn, worship pastor and former American Idol contestant, called 911 in Tipp City, OH saying his wife, Ashley, had been shot by an unknown intruder.



💥Spoiler: police didn’t believe a word he said.



His trial for aggravated murder, and 10… pic.twitter.com/4u3vSLDrRR — Kiki Danger (@itskikidanger) September 16, 2026

Inicialmente había sido acusado de 1 cargo de asesinato, dos cargos de agresión con agravantes, y dos cargos por manipulación de pruebas; además, se había fijado una fianza por 2 millones de dólares, pero esta fue revocada el pasado 5 de octubre.

Entre los testimonios brindados durante los juicios se encuentra el de Alleigha Botner, una mujer de 24 años de edad con quien Caleb Flynn mantenía una relación extramarital que compartió mensajes de texto de ambos.

En un mensaje enviado el 11 de febrero del 2025, Caleb Flynn escribió a Botner: “Necesito que muera, que me engañe de nuevo, que se vaya”, y poco más de un mes después este le pidió a Alleigha que matara a Ashley.

En otro mensaje de texto Caleb escribió: “Anoche estuve despierto hasta las 4 de la mañana... pensando en cómo matarla sin ir a la cárcel. Si pudiera matarla y no ir al infierno, lo haría sin dudarlo”.

Shocking moment in the Caleb Flynn trial this morning as his mistress choked up reading text messages between the two of them about Ashley Flynn, Caleb’s wife.



“I just wish I didn’t say this. I didn’t mean this, Alleigha Botner said on the stand. Then she read a message she… pic.twitter.com/4YAqhNprPv — Nate Eaton (@NateNewsNow) September 24, 2026

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