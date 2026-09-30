El asesinato de Fernanda Gastélum, una joven de 31 años con alrededor de ocho meses de embarazo, conmocionó a Sinaloa y al país entero. Su caso, según informaron las autoridades, será investigado como feminicidio.

Este hecho se suma a la alarmante cifra de mujeres que son asesinadas en México todos los días y ha despertado indignación social, pues además de ser víctima de violencia extrema, estaba a punto de convertirse en madre y el bebé no pudo ser rescatado con vida pese a la cesárea de emergencia que se le realizó.

¿Quién era Fernanda Gastélum, mujer embarazada víctima de feminicidio?

Fernanda Gastélum era originaria de Los Mochis, Sinaloa, y se encontraba en la etapa final de su embarazo. Según medios locales, era una joven alegre, cercana a su familia y con planes de iniciar una nueva etapa como madre.

En redes sociales compartía fotografías de su embarazo, mostrando la ilusión por la llegada de su bebé y otras imágenes con su esposo, Junior Duarte, con quien se casó hace cuatro meses.

Fernanda Gastélum tenía estaba a unas semanas de dar a luz ı Foto: Redes sociales

Fernanda Gastélum tenía 31 años y era maestra con una licenciatura cursada en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) enfocada en educación primaria. Además, se encontraba aprendiendo fotografía.

¿Qué le pasó a Fernanda Gastélum?

Fernanda Gastélum fue atacada a balazos en Los Mochis, Sinaloa, el 28 de septiembre, mientras realizaba una sesión fotográfica en la colonia ampliación 12 de octubre. Pese a que fue trasladada de emergencia a un hospital por su esposo en su auto y le realizaron una cesárea de emergencia, tanto ella como el bebé que esperaba murieron.

La joven recibió cinco impactos de arma de fuego: uno en el pecho, uno en un brazo y tres en la cabeza, según autoridades del estado.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que se trataba de un caso de violencia de género y que se están realizando las diligencias correspondientes para dar con los responsables.

Te puede interesar: