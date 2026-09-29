¿Cuándo es el Día de los arcángeles y cuáles son sus colores?

Cada 29 de septiembre se celebra el Día de los arcángeles, con la finalidad de conmemorar a los tres mensajeros divinos mencionados en la Sagrada Escritura, así como su poder y guía.

Esta celebración a los arcángeles San Miguel, San Gabriel, y San Rafael nace de la dedicación de una antigua baílica en roma al arcángel San Miguel, pero se adoptó alrededor del mundo para todas las personas.

Micheleion, la basilica dedicada a San Miguel Arcangel, fue construida por el emperador Constantino en la Vía Salaria, en las actuales afueras de Roma ubiicadas en la zona de Castel Giubileo.

Durante el Día de los arcángeles, los fieles piden la intercesión de las tres figuras divinas, su protección, su guía espiritual, y el alivio en alguna situación específica que esté atravesando sus vidas.

¡La Iglesia celebra a los Arcángeles! 👼🎉



Miguel, Gabriel y Rafael han sido mensajeros y guardianes desde tiempos antiguos, acompañando a la humanidad en sus momentos de miedo.



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Los tres arcángeles y sus colores

El arcangel Miguel es aquel que lucha por reestablecer la justicia divina, defiende al pueblo de Dios de sus enemigos, y del maligno, el enemigo por excelencia, y su nombre significa “Quien como Dios”.

El arcangel San Gabriel es el mensajero celestial que anunció a la Virgen María que ella sería la madre de Jesús, y su nombre significa “Fortaleza de Dios” o “Varón de Dios”.

El arcangel San Rafael es el protector de los viajeros, el guía en el camino e incluso el médico de los enfermos del cuerpo y del alma, y su nombre significa “Medicina de Dios” o “Dios ha obrado la salud”

Este 29 de septiembre conmemoramos el Día de San Miguel Arcángel, santo patrono del Fuerte de Buenos Aires y una de las figuras más veneradas de la tradición cristiana.



Símbolo de la defensa del bien, la justicia y la fe, San Miguel Arcángel es reconocido como protector frente a… pic.twitter.com/gnt3fjpSSo — Casa Rosada (@CasaRosada) September 29, 2026

En cuanto a los colores, los que los representan son los siguientes:

Arcángel Miguel: Color azul, rojo, o plateado; representando al protección, fe y ferza. Generalmente es representado sosteniendo una espada y sometiendo al demonio

Arcángel Gabriel: Color blanco, o azul claro ; representando la pureza, armonía y comunicación. Generalmente es representado con una flor de lirio, la cual simboliza pureza

Arcángel Rafael: Color verde; representando la salud, sanación y equilibrio. Generalmente es representado con un pescado, que a su vez es un signo del papel que desempeña en la sanación espiritual y material

Los arcángeles son nombrados como santo debido a su intercesión milagrosa y por ser alguien que está eternamente en presencia de Dios, y por sus virtudes heroicas que fueron probadas.

29 de Septiembre

Fiesta de los Arcángeles Rafael, Miguel y Gabriel. 😇🪽

Santos Arcangeles, fieles seguidores de Dios, intercedan porr nosotros y por nuestras familias.🙏 pic.twitter.com/E7HLJY6eDO — 𝔸𝕟𝕚 🍀🍀🍀🍀 (@Anitus787) September 29, 2026

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