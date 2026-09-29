¿Libra y Sagitario son compatibles en el amor y en la amistad?

Los signos del zodiaco pueden o no ser compatibles, y esto se debe principalmente al fuego, la tierra, el agua y el aire; los cuatro elementos naturales que rige a cada uno y ayudan con la descripción de algunas de sus características.

En el zodiaco los signos se dividen en los 4 elementos naturales, y esto puede definir la afinidad que existe entre cada uno de ellos:

Aries, Leo y Sagitario pertenecen al fuego, por lo que son característicamente apasionados

Tauro, Virgo, y Capricornio pertenecen a la tierra, por lo que son característicamente seguros

Géminis, Libra y Acuario son signos de aire, por lo que son característicamente libres y de mente abierta

Cáncer, Escorpio y Picis son signos de agua, por lo que son característicamente emocionales e intuitivos

Temporada Libra ♎

HORÓSCOPO



ARIES ♈

CÁNCER ♋

LIBRA ♎

CAPRICORNIO ♑



Lee la versión completa aquí:https://t.co/NrrFTYgmnm pic.twitter.com/VOWGWCXJ7L — Eduardo Luz (@cartasegipcias) September 25, 2026

¿Libra y Sagitario son compatibles?

Libra es un signo que acompaña a las personas que no pasan desapercibidas, que son conscientes de sus defectos y sus virtudes, y que se entregan al máximo cuando tienen interés en alguien.

Sagitario es un signo que se enamora con intensidad después de aceptar que su libertad no se verá mermada por el tiempo que pueda compartir con otra persona, lo que puede hacer que el camino hacia sus emociones verdaderas sea un poco dificil de recorrer.

Debido a sus energías de aire y fuego, Libra y Sagitario pueden ser compatibles tanto en el amor como en la amistad, pues la unión de estos deja paso a la evolución y la expansión.

Ambos elementos representan a la libertad, por lo que su fluidez puede ser uno de los elementos destacables en su relación, pues ambos permiten el espacio con confianza para las decisiones y acciones que realizan.

Es muy facil que el amor entre Libra y Sagitario surja con mucha intensidad, pues regularmente comparten aficiones, temas de conversación y adaptabilidad a distintas circunstancias.

Tal como el aire y el fuego, libra funciona como el conductor de sagitario, por lo que regulamente se puede notar el liderazgo nato que las personas con el signo de aire es el que tiene la batuta en la relación.

La compatibilidad de Sagitario con los demás signos ✨🔮 ¿Estás de acuerdo? pic.twitter.com/vrKAmutN1d — ▲SAGITARIO▲ (@sagitario_hn) September 29, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.