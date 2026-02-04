Horóscopo Chino 2026: ¿Cuáles son los signos con más fortuna este año?

La tradición del horóscopo chino señala qué animal y elemento marcarán el rumbo simbólico del año 2026

Pese a que el año nuevo occidental ya pasó, el año nuevo chino se celebra en una fecha distinta, pues está basado en el calendario lunisolar que es distinto al calendario gregoriano.

De acuerdo con las tradiciones de China, cada uno de sus años cuentan con uno de los doce animales del zodiaco del horócopo chino, por lo que también la fortuna anual es distinta para cada año nuevo.

Este 2026 el año nuevo chino se celebrará el 17 de febrero, y este es distinto anualmente pues esta celebración no cuenta con una fecha fija establecida para que ocurra, y además tiene una duración de aproximadamente 15 días de celebración.

Año Nuevo Chino 2026 ı Foto: Especial

En animal que corresponderá a este año nuevo chino es el Caballo, que es el séptimo signo del zodiaco chino y representa la libertad, aventura, optimismo y velocidad, por lo que se le asocia con las personas que tienen una personalidad carismática y que son amantes de los desafíos.

¿Cuál es el signo con más fortuna este año?

De acuerdo con la creadora de contenido “Un té con Teresa”, quien vive en Beijing, China, y cuenta con 342 mil seguidores en su instagram y más de 660 mil seguidores en Tik Tok, los cinco signos del zodiaco chino con mayor fortuna durante el 2026 son los siguientes:

Año Nuevo Chino del Caballo ı Foto: Especial

El signo del tigre, que corresponde a las personas que nacieron en 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010: Estas personas “gozarán de una fuerte suerte en cuanto a personas influyentes y carrera profesional.” El signo del conejo, que corresponde a las personas que nacieron en 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011: Lograrán captar las oportunidades del mercado gracias a su perspicacia en temas financieros. El signo del mono, que corresponde a las personas que nacieron en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 y 2004: Debido a que son ingeniosos, flexibles e innovadores, podrán descubrir oportunidades comerciales que podrían haber dejado pasar otras personas. El signo del cerdo, que corresponde a las personas que nacieron en 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 y 2007: Son personas con mucha suerte que cuentan con una capacidad de sobresalir en su trabajo sin esfuerzo, por lo que sus salarios y bonificaciones aumentarán. El signo de la serpiente, que corresponde a las personas que nacieron en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, y 2001: Tendrán tres periodos de auge financiero durante el 2026, que serán abril-mayo, agosto y noviembre-diciembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.