¿Qué se celebra el viernes 13? La fecha que no es fiesta… pero sí una de las más temidas del calendario

Aunque cada año provoca conversación en redes sociales, memes y hasta cambios de conducta en algunas personas, el viernes 13 no es una festividad ni una efeméride oficial. En realidad, la fecha no “se celebra”: se trata de una tradición cultural vinculada a la superstición y la creencia popular de la mala suerte.

La fama del día nace de la combinación de dos símbolos considerados negativos durante siglos en Europa: el viernes y el número 13.

¿Qué significa el viernes 13? ı Foto: Generada con AI

Para la tradición cristiana, el viernes está asociado con la crucifixión de Jesucristo. El número 13, por su parte, quedó ligado a la traición desde el relato de la Última Cena, en la que participaron 13 personas y Judas Iscariote —quien entregó a Jesús— fue identificado como el invitado número trece.

¿Desde cuando existe la superstición?

Desde la Edad Media, la cifra se interpretó como un número que rompía la armonía del 12, considerado “perfecto” en múltiples referencias culturales como los meses del año, los signos del zodiaco o los apóstoles.

Hoy la superstición persiste. En algunos países hay edificios sin piso 13, hoteles que omiten esa numeración en sus habitaciones e incluso aerolíneas que evitan la fila 13 en sus aviones. Algunas personas prefieren no viajar, no firmar contratos ni tomar decisiones importantes ese día.

Por otra parte, en México, la tradición popular históricamente señala otro día: “Martes 13, ni te cases ni te embarques”. Sin embargo, la influencia del cine de terror y la cultura digital ha vuelto al viernes 13 una fecha viral cada vez que aparece en el calendario.

Así, más que una celebración, el viernes 13 es un fenómeno cultural y superstición: una mezcla de religión, historia y superstición que cada año reaparece, aun cuando no existe evidencia científica de que ocurran más accidentes o tragedias en esta fecha que en cualquier otro día.

MSL