¿Qué significa el viernes 13 y por qué se considera de mala suerte?

El llamado viernes 13 es una de las supersticiones más extendidas en la cultura occidental. Aunque no corresponde a una conmemoración religiosa oficial ni a una efeméride reconocida por instituciones científicas, la fecha ha permanecido durante siglos en el imaginario colectivo como un día asociado a la mala suerte.

El viernes 13 es una fecha rodeada de creencias populares. Para muchas personas es un día especial, incluso “místico”, y hay quienes lo aprovechan para hacer rituales relacionados con la suerte, el dinero o el amor. Estas prácticas forman parte de tradiciones culturales y no tienen sustento científico, pero siguen siendo comunes en varios países.

¿Qué significa el viernes 13?

El significado más extendido es el de día de mala suerte. La idea surge de la unión de dos símbolos negativos en la tradición occidental: el número 13 y el día viernes.

El 13 ha sido considerado un número desafortunado desde la Edad Media, en parte por la historia de la Última Cena, donde participaron 13 personas. El viernes, por su parte, quedó asociado al sufrimiento porque, según la tradición cristiana, ese día ocurrió la crucifixión de Jesús.

Debido a la asociación de la mala suerte en este día, hay personas que prefieren no viajar, no firmar contratos, no casarse ni iniciar proyectos importantes en esa fecha.

Además, la cultura popular reforzó la creencia. La saga de terror Viernes 13 convirtió al personaje ficticio Jason Voorhees en un símbolo ligado al día, por lo que muchas personas lo relacionan automáticamente con algo aterrador.

Cabe señalar que no en todos los países se teme al viernes 13. En México y gran parte de América Latina la advertencia tradicional es sobre el martes 13, resumida en el dicho: “En martes, ni te cases ni te embarques”.

En realidad, no existe evidencia científica que demuestre que en un viernes 13 ocurran más accidentes o tragedias que en cualquier otro día. La fecha se mantiene principalmente por tradición y costumbre social.

