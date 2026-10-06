¿Quién es Caleb Flynn, exconcursante de American Idol que asesinó a su esposa?

El exconcursante de American Idol, Caleb Flynn, fue sentenciado a cadena perpetua sin acceso a libertad condicional luego de ser declarado culpable por el asesinato de su esposa, Ashley, en Ohio, Estados Unidos.

Caleb había indicado a las autoridades que presuntamente una persona irrumpió por la noche en su hogar ubicado en Ohio para asesinar a Ashley mientras dormía, pero este alegato fue rechazado por el jurado.

Además del asesinato con agravantes, Flynn cuenta con un total de nueve cargos incluyendo manipulación de pruebas por el asesinato de Ashley el pasado 16 de febrero en Tipp City.

Caleb y Ashley Flynn ı Foto: Especial

¿Quién es Caleb Flynn?

Además de ser un exparticipante de la temporada 12 del concurso televisivo American Idol en 2013, Caleb Flynn, de 40 años de edad, era un pastor que decidió concursar gracias a que su esposa lo animó.

En el programa Camino a Hollywood, el originario de Tipp City, Ohio, compartió que era un pastor musical, y aseguró que amaba a su esposa “más que a nada en el mundo” quien era muy hermosa.

Durante la lectura de veredicto que lo declaraba culpable, Flynn no logró contener sus emociones y comenzó a sollozar en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Miami.

Después de una deliberación de más de dos horas y media, el pasado 5 de octubre un juez revocó la fianza de Caleb Flynn por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, de 37 años de edad, y lo sentenció a cadena perpetua.

La familia de la víctima aseguró mediante un comunicado que el veredicto hacía justicia a la muerte de la Ashley, por lo que señalaron que estaban agradecidos por la ayuda que recibieron.

Pese a esto, aseveraron que “ningún veredicto puede devolverle la vida a Ashley, ni a las niñas, ni borrar el dolor que nuestra familia ha sufrido”, mientras que la defensa del ahora sentenciado dijo que presentarán un recurso de apelación.

Entre las evidencias que ponen a Caleb Flynn como culpable se encuentra una conversación que mantenía por medio de mensajes de texto con su entonces amante, en los que señalaba que necesitaba que su esposa muriera.

Calleb Flynn es declarado culpable ı Foto: Especial

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