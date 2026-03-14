Fiscalía inicia investigación

Asesinan a esposo de presidenta municipal de Jerécuaro, Guanajuato

Jorge Olvera, esposo de María Isabel Ascevedo, presidenta municipal de Jerécuaro, Guanajuato, fue asesinado la noche del viernes; gobernadora Libia Dennise ordena investigación exhaustiva

María Isabel Ascevedo, presidenta municipal de Jerécuaro, y su esposo asesinado, Jorge Olvera.
María Isabel Ascevedo, presidenta municipal de Jerécuaro, y su esposo asesinado, Jorge Olvera. Foto: RRSS de la alcaldesa
Por:
Arturo Meléndez

Jorge Olvera, esposo de María Isabel Ascevedo, presidenta municipal de Jerécuaro, Guanajuato, fue asesinado en un ataque armado la noche del viernes, junto con una persona más, hechos que ya investigan las autoridades locales.

Así lo informó el gobierno municipal de Jerécuaro a través de un comunicado, en donde lamentó los hechos en los que perdieron la vida el esposo de la edil y una persona más, de quien no se acreditó identidad.

María Isabel Ascevedo, presidenta municipal de Jerécuaro.
María Isabel Ascevedo, presidenta municipal de Jerécuaro. ı Foto: RRSS de la alcaldesa

El comunicado tampoco mencionó que se tratara de un ataque armado, sino que esta información se difundió de manera extraoficial por la prensa local. Según reportes recogidos por el diario Quadratin, el ataque ocurrió en un bar de la ciudad.

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Se desconoce cuántas personas habrían ejecutado el ataque armado.

El Gobierno Municipal de Jerécuaro lamenta profundamente y condena enérgicamente los hechos ocurridos la noche de este viernes, en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal Isabel Ascevedo, y una persona más
Gobierno municipal de Jerécuaro, Guanajuato
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la presidenta municipal, a su familia y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor. La comunidad de Jerécuaro se solidariza con los familiares de las víctimas ante estas irreparables pérdidas
Gobierno municipal de Jerécuaro, Guanajuato

Sobre estos hechos, el Gobierno municipal informó que desplegó un operativo en la zona para la localización de los responsables. Asimismo, informó que la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones pertinentes.

El Gobierno Municipal de Jerécuaro colaborará plenamente con las autoridades estatales y federales
Gobierno municipal de Jerécuaro, Guanajuato

En el mismo sentido se expresó la gobernadora del estado Libia Dennise García, quien instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz a “mantener plena coordinación con autoridades federales y municipales” para avanzar en las investigaciones.

García Muñoz Ledo expresó su solidaridad con la presidenta municipal de Jerécuaro y manifestó su condena por “cualquier acto de violencia”.

Condenamos cualquier acto de violencia. Estamos con la gente de Jerécuaro y con su alcaldesa
Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

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