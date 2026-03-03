Guanajuato lidera crecimiento del empleo femenino y suma 44 mil puestos formales, según cifras de INEGI

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente al último trimestre del año pasado, posicionó a Guanajuato como referente nacional en crecimiento del empleo femenino y generación de empleos formales, lo cual, dijo la gobernadora Libia Dennise García, demuestra los esfuerzos del estado en favor de las mujeres.

De acuerdo con los resultados, más de 24 mil mujeres se incorporaron al sector de servicios sociales, lo que colocó a la entidad en primer lugar nacional en crecimiento anual en este rubro.

Además, más de 4 mil 200 mujeres ingresaron al sector construcción, un ámbito con baja participación histórica femenina, mientras que otras 16 mil 600 se sumaron a servicios profesionales y financieros, de forma que se amplió su presencia en áreas estratégicas de la economía estatal.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que estos resultados reflejan una economía “que avanza a paso firme y sigue garantizando oportunidades para las mujeres”.

En un mensaje en video donde presentó estos resultados, subrayó que el crecimiento es resultado de programas orientados a fortalecer la participación femenina con “herramientas sólidas en la vida laboral”.

En términos generales, el estado reportó un incremento de más de 44 mil empleos formales en comparación anual, cifra que ubicó a Guanajuato en el segundo lugar nacional con mayor aumento en este indicador.

Libia Dennise García calificó los datos como un reconocimiento al rumbo económico de la entidad y aseguró que representan un incentivo para continuar impulsando el desarrollo y la inclusión laboral de las mujeres.

