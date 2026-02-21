Agradece Libia Dennise a Sheinbaum por su apoyo

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, ayer en conferencia en Irapuato.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, externó un agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo enviado a su estado para devolver la seguridad a los habitantes y afirmó que mantendrá su disposición para trabajar en equipo.

Al recibir a la Presidenta y al Gabinete de Seguridad en la entidad, la gobernadora dijo: “Quiero agradecer porque creo que es importante reconocer que, si algo ha sido prioritario para el gobierno federal encabezado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, como para nuestro gobierno estatal en Guanajuato, es recuperar la paz y el bienestar para todas las familias. Esa ha sido la guía desde el inicio de nuestras administraciones y, en Guanajuato, hemos encontrado apertura, diálogo, colaboración y coordinación para lograr los resultados que hoy podemos darle a nuestra gente”.

La gobernadora dijo que el despliegue operativo y la coordinación entre estado y la federación, han permitido una baja en la incidencia delictiva de la entidad.

Cifras del Gobierno de México registran 11 meses consecutivos con reducción en homicidios dolosos y el enero más bajo en esta materia en los últimos ocho años; además, una disminución del 65 por ciento promedio diario de víctimas de homicidios dolosos por mes en la entidad de septiembre del 2024 a enero del 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, ayer en conferencia en Irapuato. ı Foto: Especial

“La estrategia de seguridad en coordinación con los tres niveles de gobierno está dando resultados y así vamos a seguir trabajando, en equipo, porque creemos en esa política de altura es la que construye”, reiteró Libia Dennise, al refrendar el compromiso del gobierno de la gente de trabajar en equipo con el Gobierno de México.

“Seguiremos haciendo equipo para darle resultados a la gente”, afirmó Libia Dennise al reconocer la disposición y colaboración de las autoridades federales presentes en Guanajuato, con quienes trabaja para devolver la paz en la entidad.

La mandataria estatal refrendó que su administración seguirá con el trabajo firme y coordinado para llevar a la gente educación, salud, bienestar y prosperidad, así como para hacer realidad la garantía de los derechos de las mujeres, a través de una directriz con una política de altura.

