“Ni modo”, dicen que dijo ayer el senador Saúl Monreal, si bien no en un tono convencido, al menos sí en uno más resignado, después de que casi todas las vías para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas, actualmente a cargo de su hermano David Monreal, se le están cerrando. Como ya ha insistido antes, dijo que agotará todas las instancias, aunque nos comentan que por primera vez se le oyó más mentalizado en que no se le hará, al menos en la elección de 2027. “Ni modo, habrá más tiempo y habrá más oportunidad de participar”, comentó ayer. Se comenta que ahora hay que poner lupa de cuál es el origen de la moderación con la que ya habla el legislador: si porque ya hizo un examen de conciencia sobre que su postulación viola los estatutos de su partido o más bien que ya se dio cuenta de que no cuenta con el apoyo suficiente, ni de sus hermanos —como él mismo jura y perjura— ni tampoco de otras figuras y partidos de la 4T. Precisamente ayer su compañera en el Senado Geovanna Bañuelos, del PT, aseguró que su partido no lo postularía. Y antes el Verde puso la cadena que le impide el paso porque para esa entidad ya tiene gallo. Ahí el dato.

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