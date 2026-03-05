‘No voy a permitir que le roben la paz a Guanajuato’, afirma Libia Dennise García en Segundo Informe.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, aseguró que hay resultados y retos en materia de seguridad, pero su administración no va a permitir que le roben la paz al estado.

“No voy a permitir que le roben la paz a Guanajuato”, dijo la mandataria estatal durante su Segundo Informe de Gobierno en el que aseguró que la entidad va por el camino correcto.

Aseguró que la estrategia CONFIA, implementada en Guanajuato, marcó un antes y un después, debido a que la coordinación entre instituciones federales y estatales ha logrado “buenos resultados”.

“En febrero se registró la cifra más baja de homicidios dolosos en 8 años”, destacó Libia Dennise García como muestra de los resultados alcanzados. Agregó que dicho delito se logró reducir a más de la mitad.

Además, aseguró que su administración ha invertido “fuerte” en la vigilancia de las carreteras, pues los policías de Guanajuato ya cuentan con mejores patrullas y herramientas para vigilar las vías de comunicación.

“Queremos que cada familia y transportista que pase por nuestras carreteras lo haga con la confianza suficiente”, mencionó la Gobernadora de Guanajuato durante su Segundo Informe.

Asimismo, aseguró que su gobierno va a seguir invirtiendo en seguridad, garantizando que los elementos de la policía del estado sigan siendo “la policía mejor pagada”.

La gobernadora del estado destacó los esfuerzos en materia de transparencia en seguridad, pues con la plataforma Guanajuato en Paz se pueden consultar la información que concentran distintas corporaciones tanto federales y estatales.

Por último, reconoció que aún se debe seguir adelante para garantizar la paz, pero con el apoyo de la policía y de gente se camina con propósito y no con miedo, pues no se va a dar ni un paso atrás.

“No vamos a dar un paso atrás. Nadie es más fuerte que el estado, que la Unión, que sus instituciones”, concluyó.

