Ecatepec recibe el Festival Nacional Turístico 2026: fechas, estados y qué hacer

Durante cuatro días la explanada municipal de Ecatepec se convertirá en escaparate de gastronomía, artesanías, oferta turística y presentaciones artísticas del Estado de México, Hidalgo y Michoacán, con el Festival Nacional Turístico 2026 Tierra de Encuentro y Raíces.

“Del 18 al 21 de junio vamos a tener algo bien bonito en la explanada municipal: “, anunció la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien agregó que el festival contará con más de 200 expositores de los estados invitados Hidalgo y Michoacán, y de los municipios mexiquenses Chimalhuacán, Coatepec Harinas, Papalotla, Teotihuacán, Tenancingo y Texcoco, además del anfitrión Ecatepec.

“Están todos invitados. Vayan con su familia, con sus hijos, con sus ganas de pasar un buen rato. La entrada es libre, el ambiente es familiar y lo vamos a pasar muy bien”, señaló la alcaldesa de Ecatepec.

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María del Rosario Elizalde Vázquez, titular del Departamento de Artesanía y Turismo municipal, mencionó que con esta actividad “Ecatepec es punto de encuentro y en la explanada municipal se darán citas nuestros visitantes, nuestros participantes, que son productores, expositores y vienen a mostrar todo lo que tienen”.

Del 18 al 21 de junio: Ecatepec será sede del Festival Turístico Tierra de Encuentro. ı Foto: Especial.

Adelantó que cada entidad participante presentará bailables típicos, gastronomía y artesanías, como Hidalgo con sus bordados, alfarería, el platillo ximbó y los huapangos, y Michoacán con sus 16 ramas de artesanías y el Ballet Folclórico estatal con la danza de los viejitos.

Dijo que los municipios mexiquenses participantes igualmente mostrarán lo mejor que tienen, como Chimalhuacán y sus comparsas y el ahuautle, Coatepec Harinas con sus tradicionales tacos de cabeza de res, Tenancingo con el platillo obispo y los rebozos, Teotihuacán y sus artesanías de obsidiana y la alfarería de Texcoco, por mencionar algunos ejemplos.

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JVR