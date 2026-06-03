Continúa la evaluación y depuración de las fuerzas de seguridad en Ecatepec: Azucena Cisneros

Con el propósito de seguir fortaleciendo la seguridad en Ecatepec, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, se reunió con Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dar continuidad a la evaluación, profesionalización y depuración de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.

El gobierno de Ecatepec, en estrecha coordinación con la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el equipo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, trabaja para construir una policía más confiable, cercana y preparada.

Asimismo, se suma a la coordinación con la estrategia federal para limpiar la corporación y separar a quienes no cumplen con el perfil que exige el servicio público.

Con estas acciones el Gobierno del Cambio con Honestidad reitera su compromiso de trabajar por la tranquilidad de las familias ecatepenses, transformando a la policía municipal en un modelo de proximidad social, transparencia y justicia.

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FGR