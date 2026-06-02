Azucena Cisneros muestra resultados a 2 años de haber ganado la elección

Al cumplirse dos años de la histórica jornada electoral del domingo 2 de junio del 2024, donde Azucena Cisneros Coss, ganó la elección al obtener 347 mil 232 votos, para convertirse en la primera mujer presidenta de Ecatepec, el trabajo emprendido en el municipio está dando resultados: en materia de agua potable, obras, recolección de basura e iluminación.

Solo en año y medio, el Gobierno del Cambio con Honestidad y la Comisión Nacional del Agua han reactivado 71 pozos, entre los que se encuentran “Suterm”, “Ejidos de Tulpetlac 2”, “San Agustín”, “Pradera”, “309” y “327 Lago de Pátzcuaro”, que junto con la construcción del Tanque Maestro en Ciudad Cuauhtémoc, ha permitido la estabilización del agua por la red en beneficio de más de un millón de habitantes.

Por instrucciones de Cisneros Coss, la Administración adquirió casi 200 máquinas para la realización de obras, entre las que destacan: retroexcavadoras, excavadoras (320), tractocompactadores, minicargadores, camiones de volteo, camionetas, pipas, vactors, barredorasurbanas, grúas con canastilla, y un tractor agrícola con desvaradora para la limpieza de camellones. Además, Ecatepec cuenta por primera vez con cuatro trenes de repavimentación, uno de los cuales fue donado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

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Así, durante 2025 y el primer trimestre de 2026 se han pavimentado 550 calles con el programa mano a mano Cimientos de Esperanza; 13 avenidas con la Recicladora; 43 vialidades con el Tren de Repavimentación y con el programa de bacheo se han recuperado 682 calles.

Ecatepec implementa programa de limpieza

El Gobierno Municipal ha emprendido un intenso programa de limpieza en todo el municipio, por lo que solo en 2026 se han recolectado 67 mil 074 toneladas de basura. Hay que recordar que en septiembre de 2025, gracias a la iniciativa de Azucena Cisneros, Ecatepec obtuvo el Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura simultáneamente con 148 mil 525 participantes.

La alcaldesa encabeza el programa de Mega Jornadas de Limpieza en barrancas y vasos reguladores a fin de minimizar las inundaciones en época de lluvias; además puso en marcha el programa nocturno de recolección gratuita de basura en 87 colonias de la parte alta de Ecatepec y una de Ciudad Cuauhtémoc. Con dichas acciones se busca evitar que los desperdicios acaben en barrancas y provoquen inundaciones en el municipio durante la temporada de lluvias.

También para atender las causas de la inseguridad en Ecatepec se han encendido en 2025 y 2026 un total de 103 mil 430 luminarias -nuevas, reconexiones y reutilizadas- en 9 Pueblos Originarios y colonias, así como en Las Américas, Senderos Seguros, Parques y vialidades, principalmente.

Con estas obras y acciones, se ha visto el cambio y Azucena Cisneros ha demostrado que una mujer puede gobernar un municipio como Ecatepec.

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JVR