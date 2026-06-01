Ecatepec convoca a participar en la faena masiva más grande de México; recolectarán 250 toneladas de basura

La alcaldesa de Ecatepec Azucena Cisneros Coss convocó a la población del municipio a participar el próximo 7 de junio en la faena masiva más grande de México, iniciativa que pretende reunir a más de 50 mil ecatepenses en mil espacios públicos para recolectar 250 toneladas de basura.

En la conferencia de prensa semanal, Cisneros Coss dijo que se trata de una acción comunitaria, pues participarán vecinas y vecinos, comerciantes, empresarios y todos los sectores sociales del municipio, lo que permitirá recuperar espacios públicos y sobre todo reconstruir el tejido social de Ecatepec.

Aseguró que la faena tiene tres objetivos esenciales: recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia y organización comunitaria, y demostrar que cuando gobierno y pueblo trabajan juntos los cambios suceden más rápido y llegan más lejos.

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Afirmó que la iniciativa “representa nuestra forma de gobernar. Una forma honesta y cercana. El domingo 7 de junio, entre las 8:00 y las 16:00 horas, realizaremos la faena masiva en 400 espacios públicos y 505 puntos de intervención. Vamos a ser 50 mil ecatepenses recolectando 250 toneladas de basura”.

Ecatepec entra a una nueva etapa, del rescate institucional al gobierno comunitario. Y no se trata de un acto aislado. Ecatepec ya demostró de lo que es capaz cuando su pueblo se organiza. Rompimos un Récord Guinness de recolección de basura, 148 mil 500 personas participaron. Eso fue una declaración de principios. Porque la basura mata, mata nuestra salud, mata nuestro patrimonio, mata nuestra dignidad como comunidad. Lo sabemos bien. Y ahora vamos más lejos Azucena Cisneros



¿Cuánta basura se genera en Ecatepec?

Cisneros Coss detalló que Ecatepec genera 600 toneladas diarias de basura, que es depositada en el vertedero municipal, producto de la limpieza de barrancas, camellones y espacios públicos, así como de la recolección nocturna que realiza el gobierno municipal en las partes altas de la Sierra de Guadalupe y de Ciudad Cuauhtémoc, con 30 rutas en total.

🚨 ¡Vamos por la Faena más grande de México! 🚨



Este domingo 7 de junio, desde las 7:00 AM, hagamos historia juntas y juntos.



📍 Explanada Municipal de Ecatepec

Daremos el banderazo de arranque para una jornada inédita con más de 50 mil personas limpiando, recuperando y… pic.twitter.com/SlT0Ay6Zi2 — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) June 1, 2026

Destacó que la faena representa el trabajo colectivo, la solidaridad y la fuerza de la comunidad unidad para transformar su realidad, en la que participarán trabajadores municipales de diversas áreas, como Servicios Públicos, organismo de agua Sapase, Obras Públicas, Protección Civil y Seguridad Pública, entre otras.

Mencionó que la coordinación del evento está a cargo de la Dirección de Bienestar municipal y las Unidades Territoriales Comunitarias (UTC), que organizarán cuadrillas y definirán espacios, rutas de trabajo y puntos de intervención.

Expresó que no participarán sólo dependencias municipales, sino que convocaron a toda la sociedad, como iglesias, empresas, comerciantes, tianguistas, transportistas, beneficiarios de programas sociales y principalmente a vecinas y vecinos.

Canek Pavel Flores Chaveste, director de Bienestar, Participación Ciudadana y Territorial, reiteró que la intención de la faena masiva es rehabilitar los espacios públicos y limpiar comunidades y avenidas para evitar inundaciones en esta temporada de lluvias.

Subrayó que en la jornada de limpieza participará personal del gobierno municipal, con apoyo de vehículos de todas las áreas, y esperan la presencia de más de 50 mil personas en más de mil puntos distribuidos en el territorio. Los residuos se van a separar en orgánicos e inorgánicos, por lo que se van a utilizar bolsas verdes y azules.