Ecatepec recupera calles abandonadas

La alcaldesa de Ecatepec, Estado de México, Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación de tres calles del barrio Santa Cruz Venta de Carpio, en las cuales se invirtieron mil 711 millones de pesos, que fueron asfaltadas hace más de 30 años y nunca recibieron mantenimiento adecuado, por lo que estaban totalmente deterioradas.

La edil caminó junto con vecinos las calles 3 de Mayo, Progreso y Luis Echeverría, que suman en total 561 metros lineales, rehabilitadas con cuatro mil 938 metros cuadrados de asfalto, trabajos realizados con recursos propios por el gobierno municipal, lo que representó más de un millón de pesos de ahorro.

Reconoció que existe una gran deuda con los habitantes de Ecatepec, que sufrieron el abandono de anteriores administraciones municipales, a los que afirmó que con honestidad y unidad lograrán reconstruir el municipio.

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La presidenta municipal se comprometió con colonos a remozar y construir una pequeña explanada en el parque de la comunidad, así como un arcotecho en la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en calle López Mateos, que fue solicitada por padres de familia.