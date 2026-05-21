Nuevo intento para empatar elecciones

Nos hacen ver que, aunque hace apenas un par de meses una mayoría legislativa, incluidos los aliados de Morena, rechazaron que la consulta de revocación de mandato se empalmara con los comicios de 2027, la idea de juntar elecciones no quedó del todo descartada, pues de acuerdo con la nueva iniciativa de ley del Gobierno federal, que se discutirá contrarreloj en el periodo extraordinario de sesiones y que, nos adelantan, podría aprobarse esta misma semana, pretende no sólo hacer que la próxima elección de jueces pueda moverse hacia 2028. Ya aprovechando el viaje, plantea que el ejercicio para ratificar o revocar el cargo a la persona titular de la Presidencia de la República pueda coincidir con elecciones locales o federales, algo que hasta ahora no se permite. Dicen que frente a estas circunstancias, habrá que estar atentos sobre la reacción de todas las bancadas en la Comisión Permanente, pues puede que lo que estaba pensado como un proyecto que pasaría sin grandes obstáculos o discusiones pueda reactivar el recelo de quienes no están a gusto con que la figura presidencial se aparezca prácticamente en cualquier elección. Atentos.