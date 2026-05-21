Prevén construir más de 2.3 mil km de trenes públicos

Néstor Núñez, titular de la UVIP de la SICT, ayer, en conferencia de prensa sobre el derecho de vía ferroviaria.

Para el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se tiene planeada la construcción de más de 2 mil 377 kilómetros (km) de trenes para pasajeros y de carga, proyecto para el cual se han liberado más de 27 millones de metros cuadrados del derecho de vía.

Al presentar el avance de los proyectos ferroviarios de la República, la mandataria destacó que la meta es construir dos mil 377 km de vías, lo cual, resaltó, son 65 km más de las concesiones que otorgó el gobierno de Felipe Calderón y 187 km respecto al de Enrique Peña Nieto.

“Calderón 65 kilómetros y concesionados, Peña 187 kilómetros, Andrés Manuel López Obrador mil 736 km. Nosotros queremos hacer más que eso, por lo menos, vamos a hacer dos mil 377 km públicos, son trenes públicos, si hay diferencia ¿no? (...) Nada más de trenes, todas las carreteras que hemos presentado, todas las obras de agua; estamos haciendo una obra de agua en dos mil 300 municipios del país. La honestidad da resultados”, enfatizó.

El Tip: Néstor Núñez, funcionario de Comunicaciones y Transportes, destacó el trabajo hecho con 123 ejidos en procesos de expropiación conforme a la normatividad agraria.

Para estas obras, el Gobierno federal ha invertido dos mil 70.8 millones de pesos y se han contratado 88 mil 559 toneladas de riel, de las que 55 por ciento ya fueron fabricadas; 35 se encuentran en tráfico marítimo y 20 por ciento ya están en el territorio nacional, expuso el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous.

Detalló que para el equipo ferroviario se destinaron 26 mil 17.5 mdp para 15 trenes del AIFA-Pachuca, cuya primera unidad llega en septiembre de este año; así como para 47 trenes diésel-eléctricos para las rutas que se dirigen al norte del país.

27 millones de m2 de vía han sido liberados para la red ferroviaria

El titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio (UVIP) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Néstor Núñez López, detalló que, respecto a la liberación del derecho de vía, en el tren AIFA-Pachuca se tiene un avance del 98 por ciento, en el Ciudad de México-Querétaro del 80 por ciento, del Querétaro-Irapuato del 88 por ciento y del Saltillo-Nuevo Laredo del 89 por ciento.