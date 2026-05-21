Ubican a cárteles en laboratorios de droga en África

Capos mexicanos, detenidos por autoridades de Nigeria, tras un desmantelamiento de un narcolaboratorio, ayer.

LA HUELLA de los cárteles mexicanos ya sobrepasó las rutas del narcotráfico en África, ahora aparecen en sus laboratorios. El general Dagvin Anderson, jefe del Comando África de Estados Unidos (Africom), afirmó ante el Senado que integrantes de esas organizaciones delictivas fueron arrestados en 11 de los 12 centros de producción de droga desmantelados durante los últimos dos años.

“En realidad ya producen en África, además de moverla a través del continente”, respondió Anderson ante las preguntas de la senadora republicana Deb Fischer, representante de Nebraska.

Sudáfrica concentró uno de los hallazgos que más preocupan a Washington. En ese país, las autoridades desmantelaron el mayor laboratorio de droga del que se tenga registro en su territorio, según Anderson. El jefe de Africom afirmó que miembros del Cártel de Sinaloa se encontraban en el sitio, lo que apunta a una presencia mexicana más profunda en la cadena criminal que opera en el continente.

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El general advirtió que organizaciones terroristas ayudan al traslado de cargamentos y reciben pagos por esa operación.

362 mdd fue el valor de la droga incautada en África

“Hay una relación simbiótica. Ese dinero regresa a nuestro hemisferio, a esos cárteles de la droga, pero también ayuda a alimentar a los terroristas”, afirmó.

Anderson también mencionó un decomiso reciente de 35 toneladas de cocaína realizado por autoridades españolas a partir de inteligencia proporcionada por EU. El cargamento, valuado en cerca de mil millones de dólares, salió de Sudamérica y cruzaba por la costa occidental africana hacia un destino que el mando no detalló en sesión pública por considerarlo asunto de seguridad nacional.

Cuando la republicana Deb Fischer preguntó por el destino de esas drogas, Anderson respondió que los cargamentos van hacia Medio Oriente y Europa, aunque también detectan rutas de ingreso a Estados Unidos por el norte, tras el aumento de presión en la frontera sur.