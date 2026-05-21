Sancionan a empresas y personas ligadas al CDS

Imagen de archivo. Un sello de bronce del Departamento del Tesoro se exhibe en el edificio del Tesoro de EU en Washington

Estados Unidos elevó la presión contra el Cártel de Sinaloa (CDS)con sanciones a 12 personas y dos empresas señaladas por tráfico de fentanilo, lavado de dinero y uso de criptomonedas para mover ganancias ilícitas. En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abrió en México una revisión fiscal y corporativa sobre los 14 sujetos incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro.

La medida partió de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que identificó dos estructuras con operaciones entre México y EU. Una quedó relacionada con Armando de Jesús Ojeda, a quien Washington ubicó como operador financiero de Los Chapitos. La otra a Jesús González “N”, El Chuy González, fugitivo señalado por encabezar células en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

El Dato: El gobierno estadounidense aseguró que la medida forma parte de investigaciones coordinadas para rastrear redes financieras relacionadas con el narcotráfico.

Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también revisa vínculos corporativos, fiscales y bancarios de las personas físicas y morales designadas. La dependencia detectó una estructura que usaba operadores, empresas y transacciones comerciales para ocultar recursos derivados del fentanilo y moverlos mediante activos virtuales hacia México.

Esa ruta del dinero colocó a Ojeda Avilés en el centro del expediente estadounidense. El Tesoro lo identificó como operador financiero de Los Chapitos y aseguró que coordinó la recolección de recursos en dicho país para incorporarlos a los flujos del Cártel de Sinaloa. La OFAC afirmó que tomó ese papel después de la muerte de Mario Alberto “N”, sancionado por Washington en septiembre de 2023.

Alfredo “N” aparece en otro tramo de la red. La OFAC lo ubicó como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por cargamentos de cocaína. Su nombre también conecta con dos negocios incluidos en la sanción. Uno es Grupo Especial Mamba Negra, firma de seguridad privada, y el otro es Gorditas Chiwas, un restaurante con sede en Chihuahua. De acuerdo con el Tesoro, esas empresas estaban bajo su control a través de Amalia Margarita “N” y Liliana “N”.

Los señalados ı Foto: Especial

Otro operador señalado en esa estructura es Rodrigo Alarcón “N”. Autoridades lo acusan de facilitar la recolección de efectivo en EU y de participar en la venta de narcóticos. En abril de 2024, un gran jurado del Distrito de Colorado presentó una acusación formal en su contra por tres cargos de lavado mediante criptomonedas. En octubre de 2023, fue detenido en México con armas y municiones.

En cuanto a la segunda estructura financiera, el Tesoro ubicó a Jesús “N” como responsable de distribuir metanfetamina y heroína hacia EU desde hace dos décadas. Junto a él también fueron señalados Fredi Ismael “N”, Cástulo “N”, Luis Arnulfo “N”, Baltazar “N” y Noé de Jesús “N”, identificados como operadores o encargados del movimiento de recursos.

La OFAC “seguirá atacando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger nuestras comunidades y mantener a salvo a Estados Unidos”, dijo Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Para Hacienda, el eje está en los mecanismos económicos que permiten a grupos criminales mover ganancias del narcotráfico, dispersarlas en negocios formales y reducir el rastro del efectivo. La dependencia sostuvo que su coordinación con autoridades nacionales e internacionales busca proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos vinculados al lavado de dinero.