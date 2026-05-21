Voto de confianza

En momentos de alta tensión, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se refirió al caso del senador guinda Enrique Inzunza, a quien no se le ha visto en su oficina desde que apareció en la lista de funcionarios mexicanos señalados por EU por presuntos vínculos con el crimen organizado. “Él es muy responsable, seguramente estará aquí”, dijo Monreal cuando la prensa le pidió su opinión sobre la prolongada ausencia de su correligionario. “Creo que él va a actuar con responsabilidad y va a llegar aquí”, agregó ante lo que muchos ven con escepticismo, que Inzunza “dé la cara” y deje de enviar mensajes o aparecer en videos que cuelga en sus redes sociales, para justificar que está en su natal Badiraguato, con ejercicios de cercanía con sus representados. El legislador, quien brilla por ser de los únicos acusados en el vecino país que no se ha separado de su cargo, debería apersonarse para votar los proyectos que se discutirán en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, entre los que destacan la definición para mover a 2028 la elección pendiente de jueces y hacer varias enmiendas a la reforma del Poder Judicial. Ya veremos.