Azucena Cisneros activa Operativo Tormenta y despliega brigadas de atención por lluvias en Ecatepec

Alcaldesa de Ecatepec Azucena Cisneros Coss activó el Operativo Tormenta ante la lluvia atípica que se registró la tarde de ayer 12 de mayo en municipio por lo que de manera inmediata se desplegaron más 300 personas en brigadas para atender y proteger a las familias.

Por indicaciones de la alcaldesa, trabajadores del organismo de agua Sapase y las direcciones de Protección Civil y Bomberos, Seguridad Ciudadana y Tránsito, Obras Públicas y Servicios Públicos, agrupados en cuadrillas de limpieza y con apoyo de elementos de Marina, fueron desplegados en comunidades afectadas por la lluvia.

Las cuadrillas trabajaron en las colonias Jardines del Tepeyac, El Chamizal, Granjas Valle de Guadalupe, Santa María Chiconautla, La Estrella, Guadalupe Victoria, San Cristóbal, La Guadalupana, CTM XIV, Villas de Guadalupe Xalostoc, Jardines de Casanueva, Ciudad Azteca, Rinconada de Aragón, Quinto Sol, La Florida, Jardines de Morelos, San Mateo Xalostoc y Popular Martínez Palapa.

¿Quiénes participaron en el Operativo Tormenta de Ecatepec?

En la atención de la emergencia participaron 45 bomberos y 15 elementos de Rescate Urbano de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, y alrededor de 110 trabajadores del organismo de agua Sapase, con 15 vehículos tipo vactor –uno de ellos especializado- retroexcavadoras y camiones de volteo, que efectuaron el desazolve y limpieza de 108 pozos, 144 pluviales y sondearon seis mil 840 metros lineales de la red de drenaje, además de mantener en operación 18 cárcamos de aguas residuales.

Despliegan operativo para atender a familias de Ecatepec ı Foto: Especial

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal desplegó al menos 100 efectivos de 12 sectores y de los agrupamientos de Tránsito, Grupo de Operaciones Especiales y Policía Metropolitana, que con apoyo de Fuerza de Tarea Marina, trasladaron a bordo de patrullas a pasajeros a afectados por la suspensión del servicio de transporte público en algunos puntos de Ecatepec para acercarlos a sus destinos.

Al menos 50 trabajadores de Servicios Públicos vigilaron de manera estrecha siete vasos reguladores ubicados en la zona alta del municipio, donde efectuaron el desazolve de compuertas y rejillas, además de que contribuyeron a la limpieza de coladeras para abatir los niveles de agua en las vialidades.

Azucena Cisneros supervisa trabajos y lograron disminuir encharcamientos

Tras varias horas de intenso trabajo, que supervisó Cisneros Coss, las cuadrillas lograron disminuir los encharcamientos de las calles y avenidas y desalojaron el líquido que ingresó a viviendas, sin que se reportaran afectaciones considerables ni pérdidas humanas.

Lograron disminuir encharcamientos ı Foto: Especial

El Operativo Tormenta se enfoca en tres ejes: prevención, acciones durante la lluvia y la restitución posterior a ella.

Entre las acciones preventivas realizadas este año destacan las jornadas de limpieza en barrancas y camellones, el operativo Rastrillo Social y el programa Recolección Nocturna de Basura Domiciliaria, este último con 20 rutas que abarcan 87 colonias y 375 calles ubicadas en zonas colindantes con nueve barrancas prioritarias. Con estas medidas de enero a la fecha se han recolectado más de 55 mil toneladas de basura y desechos.

Además, se realizó el desazolve de alcantarillas, redes de drenaje y vasos reguladores, así como la rehabilitación de una presa de gavión en la parte alta de San Andrés de La Cañada, en la Sierra de Guadalupe.

El gobierno de Ecatepec hace un llamado a los habitantes para NO tirar basura en la vía pública, para así poder prevenir las inundaciones.