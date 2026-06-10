Samuel García asegura que Nuevo León está listo para el inicio del Mundial 2026.

A un día de que comience el Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que el estado se encuentra en condiciones de seguridad óptimas para recibir el Mundial 2026, por lo que aseguró que el estado está listo para el inicio de la justa internacional.

“El estado está en su mejor momento, hasta el clima nos está ayudando”, indicó el gobernador del estado.

El mandatario estatal informó que mantienen una coordinación permanente con los distintos niveles de gobierno para salvaguardar a la población y a los visitantes durante las próximas semanas.

TE RECOMENDAMOS: Tras altercado en club deportivo Fiscalía del Edomex acusa al alcalde de Metepec por abuso de autoridad y lesiones

Samuel García enfatizó que el trabajo realizado en la Mesa de Seguridad ha permitido fortalecer las condiciones necesarias para el desarrollo del evento en Nuevo León.

“A un día del Mundial más norteño, seguimos trabajando en la Mesa de Seguridad para fortalecer las condiciones que permitan vivir este gran evento de manera segura en todo Nuevo León”, señaló García Sepúlveda.

Operativos de seguridad y vigilancia permanente

El gobernador detalló que los trabajos de seguridad no se detendrán durante el periodo que abarca el Mundial 2026, que se inaugura el 11 de junio de 2026.

Según Samuel García, la estrategia se centró en la prevención de riesgos y en una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

“Vamos a estar en coordinación permanente con todos los niveles de Gobierno para prevenir riesgos, responder con oportunidad y seguir protegiendo a las familias de Nuevo León. No bajamos la guardia por tu seguridad”, afirmó el gobernador en un video publicado en las redes sociales.

A un día del MUNDIAL MÁS NORTEÑO, seguimos trabajando en la Mesa de Seguridad para fortalecer las condiciones que permitan vivir este gran evento de manera segura en todo Nuevo León.



Vamos a estar en coordinación permanente con todos los niveles de Gobierno para prevenir… pic.twitter.com/sKkF8Hp8b7 — Samuel García (@samuel_garcias) June 10, 2026

Expectativas y coordinación con el gabinete

En relación con el flujo de visitantes, el gobernador anticipó el arribo de turismo masivo a partir del próximo viernes, destacando la llegada de delegaciones y aficionados provenientes de Suecia, tanto por vía aérea como terrestre desde los Estados Unidos.

Ante este escenario, García Sepúlveda indicó que ha instruido a su gabinete a mantener un estado de atención constante ante las novedades diarias que surjan durante el campeonato.

“Así le digo yo al gabinete que ahora estamos en modo permanente, porque todos los días va a haber noticias y novedades, y tienes que estar atento para tomar decisiones y que sean las mejores decisiones para este evento”, puntualizó Samuel García.

El mandatario también hizo referencia a los eventos alternos que se desarrollarán en la zona metropolitana, destacando que, debido a la alta demanda por asistir a espacios como el Fan Fest, se han habilitado sedes adicionales, como el Parque del Agua, para gestionar la afluencia de personas.

Finalmente, Samuel García estatal aseguró que el estado se encuentra en su mejor momento, destacando que incluso las condiciones climáticas actuales favorecen el desarrollo de las actividades programadas por el Mundial 2026.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR