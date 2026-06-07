Samuel García inaugura Nuevo Parque del Agua con miras a la Copa del Mundo

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y la Titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, inauguraron la primera etapa del Nuevo Parque del Agua, el cual marca el inicio de un nuevo modelo de ciudad.

Acompañados del presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora, Bernardo Bichara Assad, ambos funcionarios destacaron que el espacio de primer nivel único en su tipo, prioriza las áreas verdes y es ejemplo de sustentabilidad.

“Cuando me dan la idea...de que este parque fuera de captación, reciclaje y bombeo de agua de lluvia, dije, ‘tres pájaros de un tiro’, cultura de cuidado del agua, captación de agua de lluvia y el parque más bonito de Nuevo León” resaltó Samuel García.

“Es gratuito, es abierto, es público, solo ayúdenos a cuidarlo, sus lagos, sus jardines, su mirador, sus restaurantes sus conectores. Porque este parque, va a ser un caso de práctica a nivel mundial, porque yo no conozco ningún parque en el mundo que recicle agua y se la dé a los vecinos de al lado” Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León



El gobernador Samuel García durante la inauguración del Nuevo Parque del Agua. ı Foto: Cortesía

Añadió que el próximo miércoles se dará paso a lo que será el Pabellón Nuevo León que se ubicará también en este nuevo espacio, y que en el marco del Mundial recibirá próximamente a turistas tunecinos, sudafricanos, coreanos, japoneses y holandeses, brasileños, por citar algunos.

En tanto, Mariana Rodríguez detalló que el proyecto se rige de tres principios: aprovechamiento de las captaciones pluviales, la promoción de la sustentabilidad y la conservación de la flora y fauna; y en esta ocasión arranca la primera etapa que comprende el Anfiteatro, con el que se cumple su tercer propósito, el esparcimiento familiar de manera responsable e inclusivo.

“El Gobierno del Nuevo Nuevo León ha trabajado con una visión muy clara: generar riqueza, pero nunca más a costa del medio ambiente”, puntualizó.

“Queremos una ciudad con menos concreto y más espacios públicos, que sean un legado para nuestras niñas y niños, donde puedan jugar y aprender” Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León



Mariana Rodríguez durante la inauguración del Nuevo Parque del Agua. ı Foto: Cortesía

El presidente del ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, agradeció la confianza y la visión del gobernador de impulsar el proyecto con el que se recuperó un espacio de alrededor de 80 hectáreas.

“Es un producto que soñaba la ciudad décadas, con hacerlo Monterrey, soñaba ya por décadas, como el hermano de Parque Fundidora” expresó.

El Nuevo Parque del Agua tuvo una inversión de 2 mil 92 millones de pesos; está integrado con el Estadio Monterrey y tiene un puente peatonal hacia el DIF Capullos.

Entre sus elementos más innovadores destaca “La Serpiente”, el corredor de servicios más largo del mundo dentro de un parque urbano, con 530 metros de longitud. El complejo incluye un foro cultural para 4 mil 500 personas, ocho lagos humedales artificiales, juegos infantiles, áreas para mascotas, skatepark, canchas deportivas y una vitapista de 1.5 kilómetros.

Inauguración Parque del Agua en Nuevo León. ı Foto: Cortesía

cehr