Asesinan en Zacatecas a Gerardo Sandoval Carrillo, excandidato a presidente de Tlaltenango

Gerardo Sandoval Carrillo, excandidato a la presidencia municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, murió en un hospital luego de resultar herido durante una agresión armada ocurrida en su rancho, conocido como “La Codorniz”, ubicado en el vecino municipio de Santa María de la Paz.

En conferencia de prensa, el secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que los hechos ocurrieron el pasado 27 de septiembre, cuando Sandoval Carrillo se trasladó a su propiedad para alimentar a sus animales.

Debido a que permaneció ausente durante varias horas, su esposa se trasladó al rancho durante la mañana de este 28 de septiembre, donde encontró a su cónyuge herido. Posteriormente, lo trasladó a una clínica en Tlaltenango, donde perdió la vida pese a recibir atención médica.

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Lo anterior, apuntó Reyes Mugüerza, es la versión de los hechos expuesta este lunes por el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, durante la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

“La investigación continúa su curso”, aseveró el funcionario estatal, quien adelantó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ofrecerá más detalles sobre el caso. Y así fue.

Horas después, la fiscalía indicó que Gerardo Sandoval fue ingresado a la clínica del IMSS Bienestar en Tlaltenango, herido “con proyectiles de arma de fuego”.

A través de un mensaje en video, explicó que la versión previamente ofrecida por el fiscal estatal se basa en testimonios de familiares del ganadero. Asimismo, señaló que personal de servicios periciales encontró en el rancho “distintos” cartuchos percutidos.

Asimismo, afirmó que tras recabar “distintos datos de prueba”, las autoridades implementaron “acciones coordinadas” y emprendieron un operativo en la región sur de Zacatecas para ubicar y detener a posibles responsables.

Padre de familia y candidato a Tlaltenango en 2021

Gerardo Sandoval Carrillo fue candidato a la presidencia municipal de Tlaltenango por la coalición entre Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza Zacatecas en el proceso electoral local 2020-2021, en el que finalmente resultó electo Salvador Arellano Anaya.

De acuerdo con información pública en su perfil de Facebook, Sandoval Carrillo era padre de familia y tenía una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

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