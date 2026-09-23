Crimen parte familias; Zacatecas, Morelos, Querétaro, Colima..., con más desplazados

HABITANTES de Chiapas, al cumplir en 2025 tres años de ser expulsados de sus casas por un ataque armado

Por su condición de enfrentar inseguridad pública delictiva o de violencia, Zacatecas, Morelos, Querétaro, Colima y Baja California Sur concentran las mayores proporciones de población que experimentó desplazamiento forzado en todo el país, en los últimos cinco años.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer su Encuesta Intercensal (EIC) 2025, en la que se aprecia que el caso más agudo en el país se centra en Zacatecas, donde en 2.2 por ciento de sus hogares al menos una persona integrante experimentó una situación de desplazamiento por la situación de inseguridad delictiva, violencia o por catástrofes naturales o de origen humano, aunque en este caso el porcentaje total se refiere a una respuesta de los pobladores por falta de condiciones de seguridad pública.

El Dato: EL INEGI puso de manifiesto que la inseguridad, la violencia y los desastres son factores que afectan la movilidad y las condiciones de vida de una parte de la población.

El 4 de marzo 2021 se registró, en las comunidades de la sierra del municipio de Jerez de García Salinas, el desplazamiento de más de dos mil 500 personas obligadas a dejar sus hogares debido a la pugna por el territorio entre los grupos delictivos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG ) y el Cártel de Sinaloa.

Un año después, la violencia por los enfrentamientos armados entre integrantes del crimen organizado se recrudeció y, con ello, también el problema del desplazamiento forzado de personas, en el municipio de Valparaíso.

En aquella ocasión, Eleuterio Ramos Leal, expresidente municipal de Valparaíso, confirmó que al menos 150 familias de varias comunidades de la sierra se vieron obligadas nuevamente a abandonar sus casas, particularmente en El Mirador.

El desplazamiento forzado también se registró en las comunidades de Vicente Escudero, Peñitas de Oriente, la Loma de la Cruz, Salsipuedes y El Chilar, aseguró.

39.7 millones de hogares hay en México, revela encuesta del Inegi

CASOS CRÍTICOS. La EIC 2025 señala que, en el estado de Morelos, en 2.1 por ciento de los hogares partió algún integrante por sentirse inseguro, mientras que 0.3 por ciento se marchó por alguna catástrofe de otro tipo.

Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, asienta la encuesta, Querétaro y Colima compartieron la misma proporción de 2.0 por ciento de impacto de la inseguridad en las familias, aunque con diferenciación de una décima de punto en la motivación por alguna catástrofe: En Colima fue de 0.3 unidades porcentuales, mientras que en Querétaro fue de 0.2 por ciento.

En la jerarquización del ranking aparece después Baja California Sur, con 1.9 por ciento de movilidad forzada en los hogares por violencia, pero con un mayor impacto que los demás estados por algún tipo de desastre provocado por la naturaleza o por la mano humana, con 0.5 por ciento.

Los cinco estados superan en lo individual a la media nacional de 1.3 por ciento de los hogares con desplazamientos por inseguridad y suman, entre todos, 50 mil 711 hogares con dicha situación, que significan casi 10 por ciento de los 510 mil en el país.

El Tip: EN EL PAÍS, 152 mil hogares tuvieron al menos un integrante que experimentó una situación de desplazamiento por catástrofes naturales o de origen humano.

REFLEJO EN LOS DELITOS. Las cifras de la Encuesta Intercensal coinciden con la base de datos de la organización México Evalúa, la cual ubica a estos territorios entre las entidades con mayores tasas de violencia letal (un índice en el que conjunta los datos de feminicidio, homicidio culposo, homicidio doloso, víctimas de otros delitos contra la vida y personas desaparecidas).

Aunque en Zacatecas disminuyó en el último año 45 por ciento el conjunto de los cinco delitos que México Evalúa toma como reactivos, en el balance de la última década la tasa por cada 100 mil habitantes escaló 56 por ciento.

En el caso de Morelos también hay una reducción de 13 por ciento en la violencia letal, pero en el caso específico de las personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes, el estado padeció un repunte de 51 por ciento en el último año.

Además, en Colima se registró un incremento de 179 por ciento en cuanto a la violencia letal en los últimos 10 años.

En cambio, en Baja California Sur, la violencia letal se incrementó 36 por ciento, al comparar 2024 contra 2025, y creció 161 por ciento en el periodo de 2015 a 2025.

En Querétaro, el foco está en las desapariciones de personas. Ahí la tasa de personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes escaló 99 por ciento en el último año y 371 por ciento en la década.

HOMICIDIOS. De igual manera, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública se observa un incremento en los casos de homicidios dolosos en Colima, Baja California Sur y Morelos, en el lapso entre 2020 y 2025.

El estado que tuvo un mayor aumento fue Baja California Sur, ya que los asesinatos crecieron 82 por ciento, pues pasaron de 62 a 113.

En el caso de Colima, los asesinatos pasaron de 544 a 557, lo que representa un ligero incremento de dos por ciento, mientras que en Morelos aumentaron 24 por ciento, toda vez que pasaron de 998 a 802 homicidios dolosos.

MOVILIDAD FORZADA ı Foto: Especial

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