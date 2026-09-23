Cae presunto atacante de helicóptero

LOS DETENIDOS, presentados ayer por las autoridades ante la opinión pública.

LA SECRETARÍA de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua dio a conocer la detención de Octavio “N”, alias El Tavo, identificado como presunto líder criminal en la zona fronteriza.

El Tavo también estaría relacionado con el atentado contra un helicóptero de la Policía Estatal de Chihuahua ocurrido el pasado 12 de septiembre, cuando un elemento de la Policía Estatal resultó herido.

Como parte del operativo de seguridad en el municipio de Ojinaga, elementos de la Policía local también detuvieron a otro sujeto identificado como Axel “N”, de 30 años.

En la intervención fueron aseguradas 11 armas largas de distintos calibres, entre ellas rifles tipo AR-15, armas calibre 7.62 x 39 milímetros y .223, así como un FN SCAR calibre .223 y un FN P90 calibre 5.7 x 28 milímetros.

También fueron decomisados 24 cargadores, dos mil 920 cartuchos útiles y cuatro chalecos balísticos.

Asimismo, fueron incautados varios vehículos, entre los que se encuentra una camioneta de la marca Ford Ranger Raptor negra con reporte de robo en Estados Unidos. Además, se localizó una motocicleta sin serie de identificación y 19 mil 400 dólares en efectivo.

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, informó que la Fiscalía de Distrito Zona Centro está en revisión de las carpetas de investigación que tienen para verificar si El Tavo está relacionado en alguna de ellas.