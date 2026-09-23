Veracruz: Anomalías en 181 ayuntamientos

LOS FISCALIZADORES presentaron ayer al Congreso los resultados de las auditorías.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) detectó un probable daño patrimonial por dos mil 756 millones 231 mil 698 pesos, de los cuales dos mil 709 millones 874 mil 572 pesos corresponden a 181 de los 212 municipios, como resultado del análisis de la Cuenta Pública correspondiente a 2025.

Durante la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2025 al Congreso de Veracruz, la auditora general del Orfis, Delia González Cobos, destacó que 17 entes estatales registraron un presunto daño por cuatro millones 200 mil 401 pesos y 63 presentaron inconsistencias de carácter administrativo.

Respecto de los entes municipales, la auditora manifestó que 181 municipios presentan irregularidades y presunto daño patrimonial por un importe de dos mil 709 millones 874 mil 572 pesos, al igual que 14 entidades paramunicipales con un monto de 42 millones 156 mil 725 pesos.

El Dato: LOS EDILES salientes, de municipios gobernados por todos los partidos políticos, aún tienen tiempo para solventar las irregularidades detectadas en sus administraciones.

EL PROCESO. Las autoridades del organismo fiscalizador del estado detallaron y aclararon que muchas de las irregularidades encontradas obedecieron a la falta de comunicación y entrega de documentos entre los alcaldes salientes y los entrantes.

Agregó que la fiscalización superior tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas establecidos por cada ente y que para ello se realizaron las auditorías financiero-presupuestal, técnica a la obra pública, de desempeño, de legalidad, de orden social y de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, así como las evaluaciones de cumplimiento normativo en materia laboral, de adquisiciones, de indicadores y de género, entre otras.

El Congreso de Veracruz indicó que el dictamen, que incluirá los resultados pormenorizados, será sometido al pleno de la LXVII Legislatura a más tardar el último día de octubre próximo.

El trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por el Orfis seguirá su curso en términos de las leyes aplicables.

212 municipios conforman la extensión territorial de Veracruz

RELEVO. En otro tema, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVII Legislatura dictaminó la terna de aspirantes al cargo de titular del Orfis para el periodo que comprende del 26 de septiembre de 2026 al 25 de septiembre de 2033.

Lo anterior se dio después de que se aproxima la fecha en la cual la auditora general del órgano fiscalizador, Delia González, concluirá su encargo, el próximo 25 de septiembre.

La terna de aspirantes quedó conformada por la ciudadana María de Jesús Mantilla Solana y los ciudadanos Eric Domínguez Vázquez y Adán Escobedo Morales. Dicha terna será puesta a consideración del pleno legislativo para su valoración y voto.

Conforme al procedimiento legislativo, el dictamen correspondiente será incluido en una sesión ordinaria, en la que el pleno elegirá a la nueva persona titular del Orfis.

“Toda vez que se trata de la elección de personas, deberá ser con el voto de las dos terceras partes de las legisladoras y los legisladores presentes”, apuntó el Congreso de Veracruz.