El inquietante VIDEO donde Nicola Porcella es agresivo con una mujer

A pesar del gran éxito que ha tenido Nicola Porcella en México después de su participación en La Casa de los Famosos México, no han faltado quienes señalan al influencer y actor de haber tenido actitudes inapropiadas en contra de las mujeres, ante lo que sus fanáticos no dudaron en salir en su defensa en más de una ocasión.

No por nada Nicola Porcella se ha ganado el cariño del público e incluso varios le han apodado como ‘El novio de México'. Sin embargo, después de su problemático reality, Soltero Cotizado, la gente se ha comenzado a cuestionar sobre la verdadera personalidad del personaje y ahora, resurge un video en el que el peruano es agresivo con una mujer.

SOLTERO FRACASADO todo lo que lo que a tirado @NicolaPorcella 👇🏽 y no olviden como se le puso de grosero a @GOMITA_OFICIAL en el @programa_hoy pic.twitter.com/Tejc3PcQih — 🫶🏻 (@rociojonas1) November 19, 2024

Esto en medio de escándalos del actor con personalidades como Gala Montes, así como su reality show en el que busca el amor, el cual no ha tenido el éxito que se esperaba y ha generado críticas porque señalan que ponen a las mujeres a competir y rivalizarse por el cariño de un hombre.

El video de Nicola Porcella agrediendo a una mujer

Fue en un programa de concursos de la televisión peruana en el que podemos ver a Nicola sumamente molesto. Al tener la oportunidad, el famoso aprovecha para darle un pastelazo en la cabeza a la chica contra la que competía de manera fuerte.

En el momento, se puede ver como el actor actúa desde el enojo e incluso en el programa lo señalan al decir que lo que hace ‘no es de caballeros’ y que no fuera brusco con una mujer, ante lo que él se defendió al decir que no hizo nada malo. Esto generó impresión, pues en México, el influencer se ha mostrado como un hombre que cuida y es amable con las mujeres.

La mala fama de Nicola Porcella en Perú

Antes de llegar a La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella vivía en Perú, donde estaba ‘cancelado’ por la audiencia al ser señalado por una ex novia en 2015 de haberla agredido físicamente. “Me golpeó horrible, estuve cojeando, me asfixió, me empujó, me rompió la ropa, me ha dejado aquí herida, me ha dicho ‘lárgate’... Está enfermo”, decía Angie Arriaga en una conversación con uno de sus amigos.

En 2019, fue acusado de haber organizado una fiesta junto con sus compañeros del reality Esto es Guerra, en la que Paula Ávila fue drogada y algunas mujeres más fueron intoxicadas, como Claudia Meza, quien también habló de un presunto abuso sexual.

Ahí no terminan las acusaciones contra Nicola Porcella, pues en 2020, el famoso hizo un comentario machista en contra de su compañera, Karina Rivera. “Espérense, vamos a hacer algo acá porque aquí nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, dijo el modelo.