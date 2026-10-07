Jacob Elordi protagonizó un video que se volvió viral en redes sociales y ha generado un intenso debate entre sus seguidores, pues estaría consumiendo sustancias ilícitas.

En las imágenes, el actor australiano aparece durante una fiesta y, frente a él, se observa una mesa con una aparente montaña de polvo blanco, varias líneas del mismo material, un detalle que rápidamente desató especulaciones entre los usuarios.

Ahora internautas se preguntan si el video es real, si fue hecho con Inteligencia Artificial o si se trata de una escena armada para algún proyecto de cine o televisión; en La Razón te contamos qué podría haber detrás de esta polémica escena.

¿Es real el video de Jacob Elordi con una mesa llena de sustancias que causa polémica?

El video muestra a Jacob Elordi con una camisa blanca medio desabotonada mientras descansa en un sillón rodeado de otras personas. Aunque el clip dura unos segundos, destaca una mesa donde se aprecia una montaña de polvo blanco, varias líneas del mismo material y unas gafas.

Estos elementos provocaron miles de comentarios en plataformas como X e Instagram, donde la grabación ha sido comparada por algunos internautas con escenas de Euphoria, la serie que catapultó a la fama internacional al actor.

A raíz de la viralización del clip de Jacob Elordi, algunos usuarios aseguraron que se trataría de una fiesta privada en la que presuntamente habría consumo de drogas. No obstante, otros señalaron que el contexto podría ser muy distinto.

Entre las teorías más compartidas se encuentra la que sostiene que el actor se encontraba en un set de grabación. Esto sería posible, pues el video de Elordi fue publicado en marzo de este año y la temporada 3 de Euphoria se estrenó en abril, por lo que pudo ser parte de una escena de la serie.

Incluso usuarios aseguran que al fondo del video pueden observarse personas que parecen formar parte de un equipo de producción acomodando vestuario y preparando escenas.

Sin embargo, pese a la polémica, el video no ofrece pruebas sobre qué aparece realmente sobre la mesa ni permite afirmar que Jacob Elordi esté involucrado con el consumo de sustancias.

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