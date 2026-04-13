¿Jacob Elordi y Kendall Jenner se besaron en Coachella? Desatan rumores de romance

Jacob Elordi y Kendall Jenner encendieron las redes sociales este fin de semana después de que supuestamente fueron captados juntos besándose en Coachella, desatando rumores de un posible romance entre ambos.

¿Hay un romance entre Jacob Elordi y Kendall Jenner?

Según informó el medio Deuxmoi, Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos muy cerca del otro e incluso, se habla de un beso entre los dos durante el after party organizado por Justin Bieber después de su presentación en Coachella.

DEUXMOI EXCLUSIVE…Several sources tell Deuxmoi Jacob Elordi and Kendall Jenner were enjoying each other’s company last night at the Bieber after party, making out and “all over each other” 📸@backgrid_usa 🎥X pic.twitter.com/tol9KKgYYm — deuxmoi (@deuxmoiworld) April 12, 2026

El video que circula en redes sociales no es demasiado revelador, pues solo muestra al actor luciendo una gorra oscura y una sudadera azul marino con lentes como accesorios, mientras que alguien toca su pecho.

Hasta el momento, no hay una imagen que pueda confirmar de manera consistente un romance entre ambas celebridades, por lo que todo se trata de rumores que vienen de anónimos.

Semanas atrás, ambos fueron captados en el mismo entorno social durante eventos como el after party de los Oscar, lo que dio pie a las especulaciones sobre una posible cercanía entre ambos.

Lo que es verdad es que captaron al famoso junto a las Jenner y Timothée Chalamet durante la presentación de Justin Bieber, lo que deja ver que existe una cercanía importante entre el actor de ‘Euphoria’ y la familia de socialités.

jacob elordi watching the bieberchella with the jenners and timothée chalamet? i'm in shock, screaming%%%% pic.twitter.com/1K6RbBXm5n — ✷ (@elordior) April 12, 2026

Ni Jenner ni Elordi han hecho declaraciones al respecto y por el origen de la noticia, es cierto de hay mucho espacio para las especulaciones, sobre todo con este tipo de famosos que suelen dejar pasar de largo los rumores.

No es nada extraño que ambas personalidades convivan, pues ella es una de las modelos más reconocidas de la industria y el actor ha destacado en su ramo, lo que lo ha llevado a incluso estar nominado a un Oscar.

Además, Kendall tiende a relacionarse con grandes estrellas de forma romántica, pues algunas de sus parejas más famosas han sido Harry Styles o Bad Bunny, por lo que no sorprendería que tuviera cierto acercamiento a Jacob.

Por su parte, el histrión también ha tenido romances públicos con estrellas como Joey King, Zendaya y Olivia Jade, esta última siendo su vínculo más largo que terminó de manera definitiva en el año 2025.

Sin duda alguna, Kendall Jenner y Jacob Elordi han dado de qué hablar y solo queda esperar para descubrir si es verdad que existe un romance entre ambos o solo se tratan de especulaciones.

💖Segun @deuxmoiworld Jacob Elordi y Kendall Jenner estarían empezando una relación, fueron vistos juntos en el Coachella pic.twitter.com/ufwfrSnxCG — nom0leste (@nom0leste) April 12, 2026