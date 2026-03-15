Jacob Elordi se ha convertido en uno de los actores más comentados de su generación, gracias a su versatilidad en cine y televisión. Su nombre aparece cada vez con más frecuencia en las listas de nominados a los grandes premios.

Ahora, su papel en Frankenstein (2025) como La Criatura, el actor australiano ha impactado al público con su capacidad actoral. Su desempeño le valió una nominación a los Premios Oscar 2026 en la categoría Mejor Actor de Reparto.

¿Cuántos Oscar tiene Jacob Elordi?

Hasta marzo de 2026, Jacob Elordi no cuenta con ningún Oscar en su trayectoria. Su primera nominación llegó en la edición de los Premios de la Academia de 2026, en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Frankenstein.

Su candidatura marca un hito en su carrera, pues se perfila entre los talentos jóvenes más prometedores de Hollywood.

Además de esta nominación, Jacob Elordi ha sido reconocido en otras premiaciones de la temporada. El actor ganó el Critics’ Choice Award como Mejor Actor de Reparto por Frankenstein y ha recibido nominaciones a los BAFTA, Globos de Oro y Saturn Awards, lo que refleja el impacto de su trabajo en la industria cinematográfica.

Jacob Elordi en Frankenstein de Guillermo del Toro. ı Foto: Especial

Conoce la vida y trayectoria de Jacob Elordi

Jacob Nathaniel Elordi nació el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Queensland, Australia. Desde joven mostró interés por la actuación y comenzó a trabajar en producciones teatrales escolares antes de dar el salto al cine.

Su debut internacional llegó con la franquicia de Netflix The Kissing Booth (2018–2021), donde interpretó a Noah Flynn. Aunque la saga fue criticada por su tono juvenil y algunas escenas de relaciones “tóxicas”, le dio visibilidad global. Posteriormente, alcanzó reconocimiento de la crítica con su papel de Nate Jacobs en la serie Euphoria de HBO, un personaje complejo que le permitió mostrar mayor complejidad actoral.

En 2023 Jacob Elordi interpretó a Elvis Presley en Priscilla, dirigida por Sofia Coppola, y participó en Saltburn de Emerald Fennell, actuación que le valió una nominación al BAFTA como Mejor Actor de Reparto.

A lo largo de su carrera, el histrión ha acumulado más de 65 nominaciones y 14 premios internacionales, incluyendo dos galardones de la Academia Australiana de Cine y Televisión (AACTA).