Así lució Jacob Elordi en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026

Durante la alfombra roja de la 98ª edición de los Oscar, el actor de Frankenstein nominado a Mejor actor de reparto por su papel de la Criatura lució un smokin clásico y un look bronceado.

El actor de 28 años consiguió su primera nominacion para los Premios Oscar de este 2026, y en esta categoría se enfrenta a actores reconocidos como Leonardo Di Caprio, Timothée Chalamet y Lakeith Stanfield.

En su interpretación como la Criatura, Jacob Elordi logró demostrar que cuenta con una madurez actoral que lo ha llevado a dar vida a personajes totalmente distintos entre sí, no sólo en series de televisión sino también en grandes producciones para la pantalla grande.

Jacob Elordi en la alfombra roja de los Premios Oscar ı Foto: Redes Sociales

Jacob Elordi en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026

Jacob Elordi apareció este domingo en la alfombra roja de los Premios Oscar luciendo un smoking de Botegga Veneta, pese a que en la alfombra roja de los Golden Globes también lució un smoking de esta marca, el de esta alfombra tiene un toque distinto.

Durante la presentación de prensa de la película Frankenstein del director mexicano Guillermo del Toro, Jacob Elordi también lució tres looks de Botegga Venetta, durante el Festival de Cine de Venecia del 2025.

Esta marca exclusiva de moda italiana fue fundada en 1966 en Vicenza, y es reconocida a nivel mundial por ser una mara de lujo silencioso debido a que no cuenta con logos visibles en sus diseños que también cuentan con artesanía.

El actor estadounidense ha sido captado durante varios momentos de su vida personal con bolsos de Bottega Veneta, por lo que es considerado como un experto en moda y un gran coleccionista de esta marca de lujo.

Jacob Elordi en Bottega Veneta en París 😍 pic.twitter.com/L6rlJJXaqQ — InStyle México (@InStyleMexico) February 3, 2026

Jacob Elordi compartió a la revista GQ en 2023 durante una entrevista que nunca ha comprado un bolso, pues estos son regalos que la marca le envía, y que sin duda alguna ha logrado lucir de una manera increíble que atrapa la mirada de todos.

Debido a sus grandes atuendos y accesorios, Jacob Elordi ha dado a notar que no solamente cuenta con un gran talento para actuar e interpretar a diversos personajes, sino con un gran estilo y sentido de la moda que lleva consigo a todas partes.

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