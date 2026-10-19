Este domingo se llevó a cabo la famosa pasarela de Victoria’s Secret en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en la que se contó con diversas personalidades reconocidas, modelos, y supermodelos.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 es un desfile que cada año llama la atención de aquellas personas que comenzaron a seguir este evento desde sus inicios en 1995, y de aquellas que comenzaron a sumarse entre los espectadores con el paso de los años.

Este 2026 el Victoria’s Secret Fashion Show contó con la participación de Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Bella Hadid, Bethani Prinsloo, Adriana Lima, Kylie Jenner, Anok Yai, Yumi Nu, Preious Lee, Paloma Elsesser, Abby Champion, He Cong, Natalia Bryant, Vittoria Ceretti, Barbara Palvin, Iris Law, Solange Omon, entre otras.

Además, las artistas invitadas también se robaron la atención del público, pues se contó con la participación en vivo de , Megan Thee Stallion, Tate McRae y Megan Moroney.

Una de las prendas que recibió mayor atención durante este desfile fue un bra con valor de 50 millones de dólares que portó Kyle Jenner durante su debut como uno de los ángeles de Victoria’s Secret.

¿Quién es el dueño de Victoria’s Secret?

Victoria’s Secret no tiene solamente un dueño, ya que esta empresa es una de las tantas que cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que significa que las personas puedan invertir en una porción de las acciones de la empresa.

El fundador de Victoria’s Secret fue Roy Raymond, quien comenzó con esta compañía el 12 de junio de 1977 en San Francisco, California; sin embargo, para 1982 vendió la empresa a Les Wexner, el fundador de L. Brands.

Para 2021 Victoria’s comenzó a cotizar en la bolsa de valores, por lo que actualmente los principales dueños de esta empresa son:

Fidelity Institutional Asset Management ( FMR LLC, por sus siglas en inglés), con un 11.5 por ciento de las acciones

The Vanguard Group , con un 10.2 por ciento de las acciones

Lone Pine Capital, con un 9.8 por ciento de las acciones

The WindAcre Partnership, con un 8.6 por ciento de las acciones

BlackRock, con un 7.4 por ciento de las acciones

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