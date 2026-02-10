¿Quién es Les Wexner? El magnate de Victoria´s Secret salpicado por el Caso Epstein

Los archivos de Epstein fueron revelados a finales de 2025 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, salpicando a decenas de personalidades de la industria del entretenimiento, incluyendo a Les Wexner, magnate de Victoria’s Secret.
Las investigaciones señalan que el FBI investigaba las posibles conexiones de Les Wexner con el caso je Jeffrey Epstein, pues su nombre aparece en correos de seguridad estatal donde piden avances sobre los 10 supuestos co-conspiradores.
El email del 7 de julio del 2019 decía “¿cuándo tengas oportunidad podrías darme un avance sobre el estado de los 10 co-conspiradores?“, se leía en un mensaje que incluía la firma FBI Nueva York.
¿Qué es el Pizzagate? La teoría viral de abuso que revivió por los archivos de Jeffrey Epstein en 2026
El autor de un correo electrónico de respuesta, cuyo nombre y dirección fueron omitidos, escribió: “No tengo conocimiento de que Ohio haya contactado a Wexner”.
El mismo correo contenía otros nombres, como Brunel y Maxwell. Al parecer, en referencia a Jean-Luc Brunel, el difunto cazatalentos francés acusado de violación de menores y a la convicta de tráfico sexual Ghislaine Maxwell.
¿Quién es Les Wexner?
Leslie Herbert Wexner nació el 8 de septiembre de 1937 y es un empresario multimillonario estadounidense, cofundador y presidente emérito de Bath & Body Works, Inc. Ha sido director de Abercrombie & Fitch, Victoria’s Secret y La Senza, entre otras empresas.
El empresario contrató a Jeffrey Epstein como su gerente financiero de 1987 a 2007 y fue inicialmente el “cliente principal” de su fondo de inversión. Es conocido como uno de los hombres más ricos de Ohio.
Leslie Wexner ha sido acusado de no tomar medidas cuando se le presentaron quejas contra Epstein, en particular cuando ejecutivos de L Brands le informaron a mediados de los 1990 de que Epstein estaba abusando de su poder y conexión con Wexner para hacerse pasar por un reclutador de modelos de Victoria’s Secret.
En agosto de 2019, tras el segundo encarcelamiento de Epstein y antes de su muerte, Wexner se dirigió a la Fundación Wexner y publicó una declaración escrita en la que afirmaba que su exasesor financiero, Jeffrey Epstein, se había “apropiado indebidamente de grandes sumas de dinero” de él y de su familia.
El hombre protagonizó otro escándalo entre 2019 y 2020, cuando n grupo de deportistas víctimas de abusos sexuales en la Universidad Estatal de Ohio solicitó públicamente a las autoridades estatales y federales una investigación más profunda sobre las acusaciones de agresión sexual de Maria Farmer por parte de Epstein en la propiedad de Wexner.