Difunden VIDEO de Jeffrey Epstein persiguiendo a chicas en su cocina; forma parte de archivos del caso

Un video en el que se observa a Jeffrey Epstein interactuando y persiguiendo a varias chicas dentro de lo que aparenta ser una cocina ha comenzado a circular en redes sociales y plataformas digitales, luego de que fuera identificado como parte de los archivos oficiales del caso del empresario financiero, liberados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

En el video que ha generado especial atención pública, Epstein aparece moviéndose dentro de lo que parece una cocina, mientras interactúa con varias personas descritas como chicas, cuyas identidades han sido protegidas mediante difuminado de imagen.

La grabación no contiene audio claramente identificable ni información contextual que permita establecer con precisión la fecha, el lugar exacto o las circunstancias en que fue tomada.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha emitido una explicación específica sobre el contenido del video, ni ha confirmado la edad de las personas que aparecen en él. Funcionarios federales han reiterado que gran parte del material liberado se encuentra parcialmente editado o censurado con el objetivo de resguardar la privacidad de posibles víctimas y terceros no acusados formalmente de delitos.

La aparición del video ha reactivado el debate público sobre el alcance de la red de abusos sexuales encabezada por Epstein y el nivel de conocimiento que pudo existir en su entorno cercano.

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su muerte, declarada oficialmente como suicidio, ocurrió semanas después en una cárcel de Nueva York, lo que impidió que enfrentara un juicio. Desde entonces, el caso se ha mantenido como uno de los más sensibles y controvertidos del sistema judicial estadounidense.

La difusión del video refuerza el interés público en los archivos del caso y vuelve a colocar en el centro del debate la exigencia de justicia, verdad y rendición de cuentas en uno de los escándalos más graves relacionados con delitos sexuales en Estados Unidos.

MSL