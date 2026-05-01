Trump asegura que tomará control de Cuba ‘de inmediato’: ‘Quiero terminar el trabajo’ | VIDEO

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante un evento en Florida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría tomar control de Cuba “de inmediato” para “terminar el trabajo”, e incluso bromeó con enviar el poderoso portaaviones USS Abraham Lincoln, ahora que éste regresará de Irán.

En un evento con la prensa, el mandatario estadounidense se refirió nuevamente a Cuba, y reiteró que la isla caribeña “tiene problemas”, por lo que se necesita “terminar el trabajo”.

Cubanos izan una bandera durante un desfile por el Día del Trabajo, en La Habana. ı Foto: Reuters

Dijo que quisiera que el “hermoso y grande portaaviones USS Abraham Lincoln”, en su camino de regreso de Irán, se detuviera frente a la costa de Cuba para forzar una “rendición” de las autoridades de la isla.

“Quisiera que nuestro hermoso y grande portaaviones USS Abraham Lincoln, en su regreso de Irán, llegara y se detuviera algunas yardas sobre la costa [de Cuba], para que nos digan: ¡muchas gracias, nos rendimos!”, dijo el presidente Donald Trump.

🚨El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tomará el control de Cuba “de inmediato”. pic.twitter.com/rx9cpeROZi — Azucena Uresti (@azucenau) May 2, 2026

La referencia de Trump a Irán ocurre el mismo día en que envió una carta al Congreso de Estados Unidos en donde decretó el fin de las “hostilidades” a Irán, lo cual, si bien sugiere un fin a la guerra, ha sido visto como un movimiento estratégico para prolongarla más tiempo.

Asimismo, las declaraciones de Trump sobre Cuba ocurren el mismo día en que Estados Unidos amplió las sanciones de su gobierno contra la isla caribeña, especialmente las relacionadas con el bloqueo a la entrega de petróleo.

Manifestantes cubanos cargan un retrato de Fidel Castro durante un desfile por el Día del Trabajo en La Habana, Cuba. ı Foto: Reuters

De acuerdo con el reporte de la agencia Reuters, el decreto firmado por Trump este viernes apunta a personas y entidades que apoyan al aparato de seguridad del Gobierno cubano, o que son cómplices de corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos, como dijeron fuentes a la agencia.

Según una copia del documento recuperada por Reuters, estas sanciones podrían aplicarse a “cualquier persona extranjera” que opere en “los sectores de la energía, la defensa y el material relacionado, los metales y la minería, los servicios financieros o la seguridad de la economía cubana, o en cualquier otro sector de la economía cubana”.

🔵El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, informó que Estados Unidos anunció nuevas medidas contra su país, reforzando una política que sigue generando amplio debate internacional.



Mientras Washington las presenta como presión política, La Habana denuncia su impacto directo… pic.twitter.com/AK009QqLPk — Azucena Uresti (@azucenau) May 2, 2026

No obstante, según Reuters, no está claro quiénes se verán afectados por el bloqueo de forma inmediata.

Mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó lo que llamó “nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal bloqueo genocida” de Estados Unidos, y aseguró que éste evidencia la “pobreza moral” de Washington.

“El bloqueo y su reforzamiento causan tanto daño, debido a la conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta”, escribió el presidente cubano en X.

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