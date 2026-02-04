Recrean isla de Jeffrey Epstein en Minecraft

¡No solo en Roblox! Ahora Minecraft ha sorprendido al mundo entero ahora que se ha hecho viral que dentro de uno de los servidores recrearon la isla de Jeffrey Epstein, cuyo nombre es Pequeña Saint James. Ubicada en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, este lugar vio algunos de los peores crímenes del empresario.

Y es que la isla de Epstein se ha vuelto infame desde que el magnate financiero fue acusado como un delincuente sexual infantil, motivo por el que fue puesto preso en el Centro Correccional Metropolitano, donde murió en 2019 tras cometer suicidio por ahorcamiento.

¡Escándalo en Roblox! 🎮 Un usuario pasó semanas utilizando las herramientas de creación del juego para replicar, con un nivel de detalle milimétrico, la isla privada de Jeffrey Epstein. 🏖️ Este evento ha reabierto el debate global sobre los límites de la libertad creativa y la… pic.twitter.com/9xYItoGtxS — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 22, 2026

Recrean isla de Epstein en Minecraft

Recientemente, se liberaron nuevos archivos del Departamento de Justicia sobre la investigación, incluyendo la famosa lista del empresario donde muestra su cercanía con diversas personalidades del espectáculo y la política americana, incluyendo al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El público se ha mostrado interesado en conocer más a fondo la isla de Epstein donde se habrían llevado a cabo abusos a menores de edad y otros crímenes por parte del empresario y también con amistades del mismo, siendo estas celebridades y políticos.

En redes sociales, hay diversos videos que muestran recreaciones de la isla para Minecraft, aunque la mayoría de ellos son solo parciales. Recrear el sitio puede ser muy complicado, pues si bien hay maquetas e imágenes de cómo era, el material no permite que se pueda realizar con tanto detalle de forma humana.

Así era la isla de Epstein

La isla tenía una villa pequeña, una segunda sección con un baño de cristal con vista al mar y un complejo que llamó la atención de los investigadores en su momento. La villa fue construida antes de que Jeffrey comprara el terreno y fue remodelada por él, incluyendo puertas secretas para llegar a espacios diferentes de la residencia masiva.

Cerca de la zona, había una cabaña oculta y al centro de la isla, otra construcción techada y cuya ocupación a la fecha es desconocida. Encima de un monte estaba el espacio para los servicios del lugar como agua y electricidad, destacando unas extrañas puertas a los costados de difícil acceso.

La isla también contaba con pequeños edificios en la playa como una cabaña con espacio para masajes. Sin embargo, la estructura más infame fue el “templo” ubicado en el sureste de la isla.

Aunque algunos lo describían como un cuarto de música, un dron encontró posteriormente que dentro habían colchones, siendo este uno de los espacios más perturbadores para quienes investigan el caso Epstein.