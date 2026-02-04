¿Qué es el Pizzagate? La teoría viral de abuso que revivió por los archivos de Jeffrey Epstein en 2026

En el año 2016, se hizo viral en redes sociales una teoría llamada Pizzagate, donde se acusaba a la élite americana de diversos crímenes contra menores de edad, incluyendo tráfico sexual y abuso; asimismo, se hablaba de canibalismo y asesinato por parte de celebridades y políticos.

Si bien actualmente se considera que el Pizzagate es una teoría falsa relacionada con la extrema derecha, la reciente desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein han hecho que miles de usuarios recuerden dichas suposiciones. Ahora te la contamos a grandes rasgos.

10 years ago Pizzagate was by far the number one trending topic on twitter, but the claim of pedophile elites who preyed on children was so insane that Pizzagate was shrugged off as was a wild, fever dream, of a conspiracy theory. But then, just days ago… the largest dump of… pic.twitter.com/6jykD3vnQN — Ben Swann (@BenSwann_) February 2, 2026

¿De qué trata el Pizzagate?

Esta teoría inició en octubre del 2016, cuando se filtraron los correos de John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton. En los mensajes, encontramos palabras como “pizza por una hora” o “hot dogs” que han sido interpretados como eufemismos hacia abusos infantiles, los cuales fueron ligados con figuras importantes en la política americana como Bill Clinton o Barak Obama.

Ahora, la relación con Jeffrey Epstein era directa, pues señalaban que el empresario montó una red de pederastia en su isla donde invitaba a la élite mundial, donde supuestamente usaban los mismos códigos que en Pizzagate: “pizza” para una niña, “hot dog” para un niño, “queso” para una muy pequeña, entre otros.

El nombre hace en parte referencia a Comet Ping Pong, una pizzería en Washington D.C. propiedad de James Alefantis. La teoría sostiene que el sitio operaba como una fachada para abusos en un sótano secreto, pues varios símbolos en su logo coinciden con códigos pedófilos identificados por el FBI.

Frente a dicho local, había otro negocio con un logo que aseguran, tiene bastante similitud con el código identificado como ‘girl lover’ o ‘amante de las niñas’, en el que Hilary Clinton era una clienta, según su sitio web.

Os acordáis del famoso “pizzagate” que denunció Avicii en su videoclip de la canción “For a better day” donde denunciaba una supuesta red de pedofilia y que utilizaban nombres en clave para ello.



Gracias a los archivos de Epstein hemos sabido que era verdad. pic.twitter.com/EmL4AxXW0N — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) February 3, 2026

Internautas aseguraban que personalidades como Avicii o Justin Bieber hablaron del tema en canciones como “For a better day” y “Yummy” respectivamente.

De vuelta a los correos, uno de los más preocupantes para los que investigaban Pizzagate era uno donde Hilary decía “voy a sacrificar un pollo en el patio trasero a Moloch”, en referencia a la deidad asociada con el sacrificio exclusivo de infantes.

Este detalle hizo que la teoría se fusionara con la de QAnon, la cual alegaba una conspiración global para el abuso ritual satánico y el consumo de adrenocromo, asociado falsamente con una droga de élite para la juventud y la inmortalidad.

Además, los Podesta (dueños del local de pizza) tenían esculturas perturbadoras en su casa de niños decapitados y cuadros que celebraban el abuso, sin mencionar extrañas publicaciones en el Instagram del dueño con niños maniatados.

La teoría circuló en foros como 4chan y Reddit, y luego en redes sociales; muchas personas aseguraron que la misma era una forma de desprestigiar a Hilary Clinton y a los demócratas, pues se encontraban en plena contienda electoral contra Donald Trump.

Como reacción, negocios como Comet Ping Pong, Little Red Fox y Roberta’s recibieron amenazas de muerte y acoso online. En diciembre del 2016, un hombre que creía en Pizzagate disparó un rifle dentro de la pizzería, buscando “rescatar” a los niños, sin encontrar nada.

🔴TRÁFICO SEXUAL, PEDOFILIA, CULTOS, CANIBALISMO y ASESINATOS POR PARTE DE LA ÉLITE



Nos tacharon de locos y conspiranoicos en 2016, pero ahora sabemos que todo es real y está conectado con los archivos de Epstein.



🧵Abro hilo sobre el "Pizzagate" 👇👇👇 pic.twitter.com/AHPLgqabM2 — Alberto Pugilato (@Albertopugilat) February 3, 2026